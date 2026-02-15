כיכר השבת
הבית בער באש

מורדמת ומונשמת: בת 18 במצב קשה לאחר ששאפה עשן בשריפה באלעד

נערה בת 18 פונתה במצב קשה לבית החולים בילינסון לאחר ששאפה עשן בשריפה בדירת מגורים באלעד | הצעירה מורדמת ומונשמת, מצבה יציב (בארץ)

ארכיון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

לפנות בוקר (ראשון) התקבל דיווח במרחב ירקון על שריפה בדירה בבניין מגורים בעיר בלעד. כוחות גדולים של כיבוי והצלה החלו בפעולות כיבוי השריפה וסריקות אחר לכודים.

במהלך הסריקות איתרו הכוחות צעירה בת 18 מעורפלת הכרה, במצב קשה, לאחר ששאפה עשן רב.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים בילינסון את הצעירה כשהיא מורדמת ומונשמת.

פרמדיק מד"א ניתאי הרפז וחובשי מד"א רונלד קייקוב ואיתמר חכמוב, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו עשן שחור וסמיך עולה ובכניסה לדירה שכבה צעירה, בהכרה לאחר ששאפה עשן רב. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה יציב".

