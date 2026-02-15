ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, אמר כי הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפני הונגריה אינה מרוסיה אלא מהאיחוד האירופי, והחריף את רטוריקת ההתנגדות שלו לבריסל לקראת הבחירות הארציות הצפויות ב־12 באפריל.

עם פחות משמונה שבועות לקיום הבחירות, אורבן ומפלגת פידס שלו מתמודדים עם אתגר פוליטי משמעותי, כשסקרים עצמאיים מצביעים על כך שפידס מפגרת אחרי מפלגת טיסה המרכז-ימנית בראשות פטר מאג'אר.

בנאומו בפני קהל תומכים, הציג אורבן את הבחירות כמאבק מכריע על ריבונות לאומית, והשווה את השפעת האיחוד האירופי על ענייני הונגריה לזו של ברית המועצות ששלטה במדינה במשך ארבעים שנה במאה ה־20.

הוא אמר כי מי שאוהב חופש לא צריך לחשוש מהמזרח אלא מבריסל, והדגיש כי האזהרות מפני הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין מוגזמות, בעוד שהשפעת מוסדות האיחוד היא מציאות מוחשית וסכנה מיידית.

אורבן מתנגד באופן עקבי לתמיכה צבאית וכלכלית של האיחוד באוקראינה מאז תחילת הפלישה הרוסית בפברואר 2022, ושומר על קשרים יחסית קרובים עם מוסקבה, בעוד שהיחסים עם שותפיו באיחוד האירופי ובנאט"ו מתוחים.

לקראת הבחירות, אורבן הציג את מפלגת טיסה כאמצעי של בריסל לנטרל את שלטונו, וטען כי אינטרסים זרים תומכים באופוזיציה כדי למנות הנהגה שתבצע את הוראות האיחוד ללא עוררין. מאג'אר ומפלגתו דחו את הטענות הללו, והבטיחו לשקם את היחסים עם ברית המערב, לשפר את אמון השותפים האירופיים ולהתמודד עם האטה כלכלית.

בנאומו האשים אורבן חברות רב־לאומיות, במיוחד בתחומי הבנקאות והאנרגיה, ברווח מהמלחמה באוקראינה ובהתאגדות עם יריביו הפוליטיים, והבטיח כי אם ייבחר מחדש לכהונה חמישית רצופה, יגביר את המאמצים להסרת השפעות זרות מהחיים הציבוריים בהונגריה. הוא זיהה את נשיא ארצות הברית החדש, דונלד טראמפ, כאיש שהעצים ממשלות לאומניות ברחבי העולם ושיפר את סיכויי הונגריה להתמודד עם השפעות זרות ולשמור על ריבונותה.

אורבן סיים בהבטחה לפרק את מה שכינה "מכונת הדיכוי של בריסל" שפועלת בתוך הונגריה לאחר הבחירות באפריל. הבחירות ב־12 באפריל צפויות להיות מבחן לרפורמות ולמדיניותו של אורבן במהלך 16 שנות שלטון רצופות, שבהן חיזק את סמכויות השלטון המרכזי וקידם את רעיון "דמוקרטיה לא ליברלית", תוך חיזוק זהות לאומית וביקורת על הגירה, לצד טענות כי הפוליטיקה שלו החלישה מנגנוני פיקוח והעמיקה את בידודה של הונגריה באיחוד האירופי.