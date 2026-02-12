כיכר השבת
כאחד האדם בצידי הדרכים

בפשטות ובהתעלות | מסע האדמו"ר מדושינסקיא לצפון • סיקור ותיעוד

האדמו"ר מדושינסקיא, הנודע בפשטותו המופלגת ובבריחתו מגינוני שררה, שוהה בימים אלו למנוחה באתרא קדישא מירון • האדמו"ר התפלל בציון הרשב"י כאחד האדם ללא פמליה • אתמול הגיע האדמו"ר לביקור חיזוק מרגש בקהילת חסידיו בעיה"ק צפת, שם ערך בפניהם טיש 'לחיים' (חסידים)

האדמו"ר מדושינסקיא במירון (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר מדושינסקיא שוהה בימים אלו במנוחה במירון. האדמו"ר, הידוע כמי שמתנהג בפשטות ובפרישות מוחלטת כשהוא מקפיד ללכת בצידי דרכים, נצפה במירון כשהוא מתהלך ללא גינוני אדמו"רות ומעתיר בתפילה בהיכל ציון התנא האלוקי רשב"י כאחד האדם, הרחק מעין הציבור וללא גבאים ומשמשים בקודש, דבר המבטא את הנהגתו הייחודית והצנועה המפורסמת ברחבי העולם כולו.

אתמול (רביעי), הגיע האדמו"ר לביקור חיזוק מיוחד בקרב בני קהילתו בעיה"ק צפת. החסידים קידמו את פני הקודש בהתרגשות. רגעים מרגשים נרשמו כאשר הרבי הרעיף טללי חיבה על ילדי הקהילה, ששו ושמחו לראות את מורם ורבם בקרבם.

לאחר תפילת מנחה ומעריב בצוותא עם בני הקהילה, ערך האדמו"ר טיש לחיים, ונשא מאמרות קודשו ודברי חיזוק. בסיום המעמד עברו החסידים להתברך בברכת שלום, ומשם חזר האדמו"ר למקום מנוחתו במירון.

האדמו"ר מדושינסקיא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא במירון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מדושינסקיא בביקור בצפת (צילום: באדיבות המצלם)

