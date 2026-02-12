האדמו"ר מדושינסקיא שוהה בימים אלו במנוחה במירון. האדמו"ר, הידוע כמי שמתנהג בפשטות ובפרישות מוחלטת כשהוא מקפיד ללכת בצידי דרכים, נצפה במירון כשהוא מתהלך ללא גינוני אדמו"רות ומעתיר בתפילה בהיכל ציון התנא האלוקי רשב"י כאחד האדם, הרחק מעין הציבור וללא גבאים ומשמשים בקודש, דבר המבטא את הנהגתו הייחודית והצנועה המפורסמת ברחבי העולם כולו.

אתמול (רביעי), הגיע האדמו"ר לביקור חיזוק מיוחד בקרב בני קהילתו בעיה"ק צפת. החסידים קידמו את פני הקודש בהתרגשות. רגעים מרגשים נרשמו כאשר הרבי הרעיף טללי חיבה על ילדי הקהילה, ששו ושמחו לראות את מורם ורבם בקרבם.

לאחר תפילת מנחה ומעריב בצוותא עם בני הקהילה, ערך האדמו"ר טיש לחיים, ונשא מאמרות קודשו ודברי חיזוק. בסיום המעמד עברו החסידים להתברך בברכת שלום, ומשם חזר האדמו"ר למקום מנוחתו במירון.