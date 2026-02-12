הוטל מהקומה ה-17: העונש המקומם לרצח הקשיש היהודי

בית המשפט בצרפת גזר אתמול (רביעי) 18 שנות מאסר בפועל על ראשיד חניש, בן 55, שהורשע ברצח שכנו היהודי רנה חג'ג', בן 89, בעיר ליון בשנת 2022. המקרה, שזעזע את הקהילה היהודית בצרפת, הסתיים בהחלטה שמותירה טעם מר - בית המשפט דחה את הרכיב האנטישמי שביקשה התביעה להוכיח.

על פי פרטי כתב האישום, חניש הזמין את הקשיש חג'ג' לדירתו בקומה ה-17, ניסה לחנוק אותו, ולבסוף השליך אותו מהמרפסת אל מותו. מעשה רצח אכזרי שהותיר את הקהילה היהודית בצרפת בהלם, במיוחד לאור הנסיבות והרקע של הנאשם.

התביעה ביקשה מאסר עולם - השופטת דחתה

התביעה ביקשה להרשיע את חניש ברצח ממניע אנטישמי, הרשעה שהייתה מובילה לעונש מאסר עולם. אולם השופטת קבעה כי למרות שהנאשם פרסם בעבר תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות, לא הוכח קשר סיבתי בין אותם פרסומים למעשה הרצח עצמו.

במהלך המשפט עלה כי חניש פרסם עשרות פוסטים העוסקים בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות. עם זאת, בית המשפט קבע שאין בכך די כדי להוכיח שהמעשה בוצע בשל זהותו היהודית של הקורבן. השופטת ציינה כי לא נמצאה אינדיקציה ברורה לכך שהרצח בוצע מתוך שנאה דתית או גזעית.

טענות ההגנה: "התקף פסיכוטי"

במהלך הדיונים טען הנאשם כי אינו אנטישמי וכי היה בקשר קרוב עם הקורבן. לטענתו, ביום הרצח סבל מהתקף פסיכוטי שגרם לו לפעול באופן שאינו שולט בו. טענות אלו נבדקו על ידי בית המשפט, אך לא הובילו לזיכוי או להקלה משמעותית בעונש.

עורכת דינה של משפחת הקורבן אמרה בתגובה להחלטה כי ההכרעה משקפת את האופן שבו מתמודדת צרפת עם תופעת האנטישמיות. דבריה מצביעים על תסכול מהקושי להוכיח מניעים אנטישמיים במקרים דומים, גם כאשר קיימות ראיות לדעות קדומות של הנאשם.