ברקע משבר חוק הגיוס | צפו

עם תנ"ך ו-M16 | החרדים שהתגייסו לחטיבת חשמונאים הצהירו אמונים

עשרות הצעירים החרדים שהתגייסו לשירות סדיר בחטיבת חשמונאים הצהירו אמונים וימשיכו במסלול הלחימה | אחד הלוחמים ערך סיום מסכת | המח"ט: "זהו רגע מיוחד" • צפו בתיעוד (חרדים)

3תגובות
טקס ההשבעה
טקס ההשבעה| צילום: צילום: דובר צה"ל
טקס ההשבעה (צילום: דובר צה"ל)

טקס ההצהרה של המחזור הרביעי של חטיבת החשמונאים התקיים אמש (רביעי) במודיעין.

הטקס התקיים בראשות מפקד חטיבת החשמונאים הנכנס, אלוף-משנה ש׳ ובהשתתפות מפקד בסיס ההדרכה של החטיבה, סגן-אלוף ע׳, סגל הפיקוד וחיילים.

חיילי המחזור הרביעי של החטיבה הצהירו אמונים ולאחר מכן ימשיכו את הכשרת הלוחמה בבסיס חטיבת החשמונאים שבבסיס תבץ. ב הדגישו: "ההכשרה כולה ותשתיות הבסיס הותאמו לאורח חייהם החרדי".

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳ אמר בטקס: "היום במעמד ההצהרה, באחדות שורות ומתוך תורה אנחנו מקבלים על עצמנו את משימת ההגנה על עם ישראל. אתם חיילים יקרים, בחרתם בתפקיד של שילוב מתוך תורה. זהו רגע מיוחד, רגע שבו אתם מתחייבים לקחת חלק במשהו גדול יותר"

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

3
מקדשי שמים
אברהם
2
להתגייס עד שהשמאל יהיה מיעוט בצבא
בן יהודה
1
זה קידוש השם האמיתי מול חילולי השם הנוראים שאנו עדים להם לאחרונה. יה"ר שהלוחמים החדשים יראו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ויזכו לסיים הרבה מסכתות במקביל לפועלם המבורך בעזרת ישראל מיד צר.
אלי

