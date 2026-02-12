טקס ההצהרה של המחזור הרביעי של חטיבת החשמונאים התקיים אמש (רביעי) במודיעין.

הטקס התקיים בראשות מפקד חטיבת החשמונאים הנכנס, אלוף-משנה ש׳ ובהשתתפות מפקד בסיס ההדרכה של החטיבה, סגן-אלוף ע׳, סגל הפיקוד וחיילים.

חיילי המחזור הרביעי של החטיבה הצהירו אמונים ולאחר מכן ימשיכו את הכשרת הלוחמה בבסיס חטיבת החשמונאים שבבסיס תבץ. בצה"ל הדגישו: "ההכשרה כולה ותשתיות הבסיס הותאמו לאורח חייהם החרדי".

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳ אמר בטקס: "היום במעמד ההצהרה, באחדות שורות ומתוך תורה אנחנו מקבלים על עצמנו את משימת ההגנה על עם ישראל. אתם חיילים יקרים, בחרתם בתפקיד של שילוב מתוך תורה. זהו רגע מיוחד, רגע שבו אתם מתחייבים לקחת חלק במשהו גדול יותר"