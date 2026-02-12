בסיעת 'דגל התורה' מבהירים הבוקר (חמישי) כי בהוראת גדולי ישראל הם ממשיכים בניסיון להגיע לחוק גיוס מוסכם שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכירים בסיעה: "אין כל הוראה של גדולי ישראל להתנגד לחוק שנדון בימים אלו. להיפך, הם אלו שהורו לנו להתקדם במשא ומתן עם הייעוץ המשפטי לכנסת בניסיון להגיע לחוק שיוסכם עליהם ויעמוד במבחן בג"צ".

הבכירים הוסיפו: "יש גורמים מסיעות אחרות המנסים לעשות הכל בכדי לעצור את חקיקת החוק, הם אלו שמתדרכים ומדברים בשם בתי גדולי ישראל הליטאיים למרות שאין להם קשר אליהם, מנסים לטרפד בכל הכוח את חקיקת החוק".

בסביבת המנהיג הליטאי הגר"מ הירש הבהירו אמש: "לא השתנה כלום בעמדה העקרונית שיש לחוקק את חוק הגיוס ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות. ההוראה לח'כים של דגל התורה להמשיך לפעול עבור החקיקה".

גם במעונו של המנהיג הגר"ד לנדו אמרו הבוקר: "ממשיכים במאמצים להגיע לחוק שיעצור את מעצרי תלמידי הישיבות, זה הנושא הכי בוער בראש הישיבה, הסנקציות הוא נושא שני בחשיבות".

בתוך כך, בכירים בסיעות החרדיות סיפרו הלילה בשיחה עם 'כיכר השבת': "למרות שאנחנו מנסים להתגמש עם הייעוץ המשפטי, הסכמנו שהסנקציות יחולו מיידית, עדיין יש פערים ומחלוקות, גם ובעיקר סביב שאלת הפיקוח על לומדי התורה, אין לדעת אם בסופו של תהליך נגיע לחוק שיעבור בקריאה שניה ושלישית".

כזכור, במעמד מיוחד שהתקיים בישיבת מאור התלמוד בעקבות מעצרו של בן הישיבה האברך הרב אברהם בן דיין חודשים לאחר חתונתו, הכריז הגר"ד לנדו באופן נחרץ כי אף בן ישיבה לא יילך לצבא בשום מסגרת.

"כל העולם היהודי מזועזע מהמעשה הנפשע ששלטונות הרשע עצרו בכלא צבאי אברך בן עליה שאין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, וזאת, אך ורק בגלל רצונו ללמוד תורה", התבטא הגר"ד. "אבל זכה האברך היקר, שבזכותו ישנה התעוררות כל כך גדולה ללימוד התורה ברבים, ומגלגלין זכות על ידי זכאי, כנראה שיש לו זכויות גדולות".

"בעודו יושב מאחורי חומות ובריח, אסור בשלשלאות של ברזל, קול התורה שגובר והולך כתוצאה ממאסרו, מהדהד מקצה העולם ועד קצהו, מנפץ חומות של שקר מנתץ שלשלאות של רשע, ובוקע עד כסא הכבוד, ומשמיע את נאקת בני ישראל מצרת נוגשיהם ורודפיהם".