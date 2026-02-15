השר אופיר סופר מזהיר: "אם חוק הגיוס יקודם - הימין יתרסק"

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מ'הציונות הדתית' מזהיר מפני העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בניגוד לעמדת אנשי המילואים ומזהיר כי מהלך שכזה יוביל לקריסת גוש הימין בבחירות הקרובות.
את הדברים אמר השר סופר במהלך חוג בית, דברים שפורסמו בשידור ב'כאן רשת ב'. לדברי השר סופר: "אם החוק יקודם, על אפם ועל חמתם של אנשי המילואים, הימין יתרסק. הוא ישלם על זה מחיר אלקטורלי. בטח בברוטו וגם אם תסתכלו במסגרות פרטניות יותר".
סופר תקף את התנהלות הסיעות החרדיות ותהה מדוע לא ניןתן לפרסם מכתב של גדולי ישראל התומכים בגיוס של אלו שלא לומדים.
לדבריו: "למה אי אפשר לצפות שיהיה מכתב של 25 רבנים חשובים, אולי של חמישה, אולי של עשרה חשובים, שאומרים שאנחנו קוראים לכל מי שלומד תורה שילמד תורה, שאף אחד לא יקום מהסטנדר, אבל מי שלא לומד תורה - שיתגייס. אי אפשר לשמוע דבר כזה".
כזכור, בריאיון באולפן 'כיכר השבת' התייחס השר סופר להתנגדותו לחוק הגיוס של ביסמוט ואמר: "החוק הזה ביחס ל'מתווה איראן' - לוקח אותנו אחורה, שגם בו יש פשרות, באותו לילה הובלתי לפשרה. מספיק להסתכל על הסנקציות ומי מוגדר חרדי, איזה סנקציות".
"מתווה איראן מהווה בסיס ולצידו צריכה להיות פעולה ממשית שתתן מענה לחוסר האמון וגם תקל על הכוחות הלוחמים.
"צריך לגייס 2,400 חיילים, להכשיר אותם להיות לוחמים, זה תהליך גיוס של ארבעה חודשים והכשרה של שישה חודשים, זה יוריד הרבה חשדנות ויפתח צהר בריא וטוב".
"צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם החרדים״, מדגיש סופר: ״אף אחד לא יכול לנבא שהסנקציות האלו יועילו, אמרתי גיוס של 2,400 חרדים ללחימה, ואפשר גם לעשות את זה עם סנקציות חיוביות".
