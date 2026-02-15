השר אופיר סופר מזהיר: "אם חוק הגיוס יקודם - הימין יתרסק"

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מ'הציונות הדתית' מזהיר מפני העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בניגוד לעמדת אנשי המילואים ומזהיר כי מהלך שכזה יוביל לקריסת גוש הימין בבחירות הקרובות.

את הדברים אמר השר סופר במהלך חוג בית, דברים שפורסמו בשידור ב'כאן רשת ב'. לדברי השר סופר: "אם החוק יקודם, על אפם ועל חמתם של אנשי המילואים, הימין יתרסק. הוא ישלם על זה מחיר אלקטורלי. בטח בברוטו וגם אם תסתכלו במסגרות פרטניות יותר".

סופר תקף את התנהלות הסיעות החרדיות ותהה מדוע לא ניןתן לפרסם מכתב של גדולי ישראל התומכים בגיוס של אלו שלא לומדים.

לדבריו: "למה אי אפשר לצפות שיהיה מכתב של 25 רבנים חשובים, אולי של חמישה, אולי של עשרה חשובים, שאומרים שאנחנו קוראים לכל מי שלומד תורה שילמד תורה, שאף אחד לא יקום מהסטנדר, אבל מי שלא לומד תורה - שיתגייס. אי אפשר לשמוע דבר כזה".