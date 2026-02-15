כיכר השבת
מתי זה ייפסק?

אזהרה בריאותית: אלו האזורים בהם עדיין שורר זיהום אוויר גבוה

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מודיעים כי היום עדיין שורר זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בשל חלקיקים נשימים, שמקורם בהסעת אבק | אלו האזורים בהם שורר זיהום אוויר גבוה ומתי הוא ייפסק? (בארץ)

זיהום אוויר בירושלים (צילום: Jamal Awad/Flash90)

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מודיעים כי היום (ראשון) עדיין שורר זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בשל חלקיקים נשימים, שמקורם בהסעת אבק.

הזיהום שורר באזורים הבאים: גוש דן, ירושלים, מישור החוף, השרון, השפלה הפנימית, יהודה, שומרון, בקעת הירדן, הנגב הערבה ואילת.

זיהום האוויר הגבוה קשור בשקיעת האבק האיטית שהוסע לאזורינו אתמול עם הרוחות הדרום מערביות מצפון אפריקה.

לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ממליצים לאוכלוסיות רגישות, בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

איכות האוויר חזויה להשתפר בהדרגה ובאיטיות במהלך היום. משעות אחר הצהריים חזוי זיהום אוויר בינוני עד גבוה בכל האזורים פרט לאזור אילת ודרום הערבה שם עדיין חזוי זיהום אוויר גבוה.

מחר, יום שני, חזוי זיהום אוויר בינוני עד גבוה בכל האזורים. המשרד ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך על פי נתוני החיזוי והנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.

