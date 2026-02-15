האדמו"ר מערלוי נחת בשבוע שעבר בארה"ק לאחר ביקור בלונדון, שם פיאר את שמחת נישואי נכדתו. עם הגעתו ארצה, הופיע האדמו"ר בהדרו במעמד כבוד התורה, לכבוד תלמידי ישיבת "מתיבתא דרבי יוחנן" ערלוי בבני ברק, שם זכה לשעות של קורת רוח רוחנית לרגל סיום המסכתות גיטין, פסחים וקידושין.

במרכז המעמד נערך מבחן פומבי מקיף על כל מסכת קידושין, במהלכו הפגינו הבחורים ידיעה רחבה והבנה מעמיקה, לקורת רוחם של רבני הישיבה והורי התלמידים. האדמו"ר נשא דברות קודש במשנתו של אביו זי"ע מייסד הישיבה אשר נושא את שמו הק', והרחיב במעלת עמלה של תורה המגן על הדור.

במעמד נשאו דברים גם הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר, בנו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע וראש כולל "בית תלמוד להוראה' של חסידי גור בבני ברק, שעמד בדבריו על חשיבות ההתמדה והחזרה, והרה"צ רבי שלום צבי סופר, בנו יחידו של האדמו"ר מערלוי, שהעלה על נס את השקעתם הכבירה של עמלי התורה בישיבה.

המעמד הסתיים בריקודים של שמחה לכבודה של תורה ובחלוקת תעודות ופרסים לבחורים המצטיינים.