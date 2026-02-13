התרגשות עצומה והתעלות רוחנית אפפו את אלפי תושבי לונדון החרדית ביום ראשון השבוע, עת זכו להשתתף במעמד המרומם של "הכנסת ספר תורה" לבית המדרש דחסידי רחמסטריווקא בעיר. המעמד נערך בשיאו של ביקור הקודש של האדמו"ר מרחמסטריווקא, שהגיע ללונדון לאחר שבת התאחדות מרוממת שערך עם נדיבי ותומכי המוסדות בעיר קולצ'סטר שבאנגליה.

מעמדי הקודש החלו בסיום כתיבת האותיות בבית נדבן הספר, הנגיד החסיד ר' הערשל גרינברג, במעמד השתתפו כלל רבני העיר.

האדמו"ר כתב את האות האחרונה בספר, בירך בחום את הנדבן ובני משפחתו, ומשם יצאה התהלוכה לרחובה של עיר בלוויית לפידים ובשירה אדירה.

בשל קהל האלפים שנהר למקום מכל רחבי לונדון, נרשם עומס חריג ברחובות המובילים לבית המדרש. המשטרה המקומית נאלצה לחסום לתנועה צירים מרכזיים כדי לאפשר להמונים לצעוד ולחגוג בבטחה.

התהלוכה הגיעה לבית המדרש הגדול של חסידי סקווירא בעיר, שהועמד לרשות השמחה כדי להכיל את ריבוי העם. בבית המדרש נבנו טריבונות גבוהות שעליהן עמדו אלפי חסידים שחגגו בריקודים יחד עם האדמו"ר, שרקד בעוז ותעצומות עם ספר התורה.

לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש בהיכל בית רחל ד'סאטמר המשמש כמשכן זמני לחסידות רחמסטריווקא, ערך הרבי טיש לחיים ונשא לפני קהל חסידיו דברות קודש, בהם עורר את הקהל על חשיבות השמירה על מורא מקדש, הימנעות מדיבורים אסורים בתפילה, והקפדה על אמירת תהילים לפני התפילה כמנהג האדמו"רים לבית טשערנוביל ורחמסטריווקא.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר ילדי התשב"ר שרו בהתרגשות את הניגון "והערב נא", כשהאדמו"ר מצטרף אליהם בדבקות.

בתום המעמד פנה האדמו"ר לבית האכסניה הקבוע שלו בלונדון, אצל הנגיד הישיש הרב אליש אנגלנדר. השניים נועדו לשיחה ממושכת, במהלכה בירך האדמו"ר את ר' אליש לרגל שמחת נישואי נכדו שנערכה לפני ימים אחדים.

בשעות המאוחרות של הלילה, סביב השעה 3:00 לפנות בוקר, הסב האדמו"ר לסעודת המצווה בשכונת גולדרס גרין, בהשתתפות חסידי רחמסטריווקא בלבד. במהלך הנסיעה לסעודה, זכתה קבוצת אברכים להצטרף לרכבו של האדמו"ר, שם מסר להם דברי הדרכה והשקפה בענייני החיים וקיבל מהם "קוויטלאך" וסיכומי שעות לימוד שנלמדו במהלך ימי השובבי"ם.

האדמו"ר המריא חזרה לארץ ישראל ביום שני בבוקר, כאשר על המטוס נפגש עם האדמו"ר מערלוי ששהה אף הוא בלונדון, והשניים החליפו ברכות מזל טוב ודברי תורה.