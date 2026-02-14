האם המצביע החרדי באמת מרוצה מנציגיו בכנסת, או שהוא פשוט מרגיש שאין לו בית אחר ללכת אליו? השאלה הזו, שמרחפת מעל המערכת הפוליטית כבר שנים, התפוצצה השבוע לדיון יצרי וסוער במיוחד בתוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי.

"המפלגות לא הביאו סחורה"

הסערה החלה כאשר שלמה טייטלבאום, פרשן כלכלי ועיתונאי 'כלכליסט', הציב מראה נוקבת מול נציגי המגזר. לדבריו, למרות הכוח הפוליטי הרב, המפלגות החרדיות נכשלו במבחן התוצאה בקדנציה האחרונה.

"רוב המצביעים החרדים מרגישים שאין להם ברירה," טען טייטלבאום. "למי הם יצביעו? המפלגות היחידות שמבטיחות חוק גיוס מקל הן החרדיות. לכן, לא משנה כמה העבודה שלהן תהיה גרועה – הבוחר יחזור אליהן. זה פרדוקס."

תורת המשחקים או שליחות?

מנגד, אשר מדינה, דובר תנועת ש"ס, סירב לקבל את הביקורת ו"כפר" בטענה שהנציגים עשו עבודה גרועה. הדיון התלהט סביב מבחן התוצאה של אריה דרעי ושל נציגי 'דגל התורה', כאשר באולפן נשמעו קולות הקוראים לרענון השורות והכנסת דם חדש וצעיר להנהגה.

בדיון השתתפו גם בני קמפינסקי, פובליציסט ויזם, ואבי ארנטרוי, חבר מועצת העיר בית שמש מטעם 'דגל התורה', שהוסיפו שמן למדורת הוויכוח על היחס בין הנציג המקומי להנהגה הארצית ועל המחיר שמשלם הציבור החרדי על "תורת המשחקים" הפוליטית.

