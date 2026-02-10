ממרד החרדים העובדים ועד העוני במודיעין עילית | הפאנל שחשף את כל הפצעים הפתוחים של המגזר ( צילום: כיכר השבת )

ממרד החרדים העובדים ועד העוני במודיעין עילית | הפאנל שחשף את כל הפצעים הפתוחים של המגזר - צילום: כיכר השבת

תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות" ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי בפרק נוסף שעוסק הפעם בנושאים הכלכליים והפוליטיים הבוערים המטרידים את כולנו.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.

חברי הפאנל השבוע:

אשר מדינה - יועץ אסטרטגי ודובר ש"ס, שהגן בלהט על המפלגות החרדיות והאשים את השמאל והמערכת המשפטית.

- יועץ אסטרטגי ודובר ש"ס, שהגן בלהט על המפלגות החרדיות והאשים את השמאל והמערכת המשפטית. שלמה טייטלבוים - עיתונאי 'כלכליסט', שהציג עמדה ביקורתית על התקציב וקרא לשיפור התעסוקה והחינוך במגזר.

- עיתונאי 'כלכליסט', שהציג עמדה ביקורתית על התקציב וקרא לשיפור התעסוקה והחינוך במגזר. אבי ארנטרוי - חבר מועצת העיר בית שמש (דגל התורה), שהפתיע עם קריאה לפרוש מהממשלה וטען ש"היינו צריכים לעשות את זה מזמן".

- חבר מועצת העיר בית שמש (דגל התורה), שהפתיע עם קריאה לפרוש מהממשלה וטען ש"היינו צריכים לעשות את זה מזמן". בני קמפינסקי - יזם ופעיל חברתי, שקרא ליצירת פתרונות תעסוקה אמיתיים ("חכות ולא דגים") ותקף את התרבות של העוני.

ומה בתכנית?

פינת אנ"ש (התקציב וחוק הגיוס) - הדיון נפתח בשאלה האם הנציגים החרדים בדרך להתקפלות בתמיכה על התקציב למרות היעדר חוק גיוס. אשר מדינה טען כי "המאבק הוא לא מול הקואליציה אלא מול הייעוץ המשפטי", בעוד שלמה טייטלבוים קרא לא לתמוך לא בתקציב ולא בחוק הגיוס. אבי ארנטרוי הפתיע את הנוכחים כשטען: "היינו צריכים לפרוש מזמן, אנחנו לא מקבלים כלום בממשלה הזו".

פינת נייעס חרדי (מרד החרדים העובדים) - החשיפה על הקמת מפלגה חדשה של חרדים מודרנים עוררה דיון סוער. אשר מדינה טען כי "כל עוד אין ציות לדעת תורה - העסק יתפרק", אך שלמה טייטלבוים הודה שהיה שמח לראות מפלגה כזו, למרות הספקות לגבי היתכנותה. בני קמפינסקי הזכיר כי פריימריז היו קיימים בעבר במגזר החרדי ואפילו בחסידות גור.

פינת חרדים לכיס (העוני במודיעין עילית) - הנתונים על מודיעין עילית כעיר הענייה ביותר וההתנגדות לקורס נהגי האוטובוס הציתו את האולפן. בני קמפינסקי תקף: "מה עשיתם ב-30 שנה האחרונות כדי שחרדים יתפרנסו בכבוד?", וטען כי יש קשר בין העוני לפשיעה. אשר מדינה השיב כי "אנשים בוחרים לחיות בעוני כדי להיות אברכים", ושלמה טייטלבוים עקץ: "האידיאל הדתי הוא לא רק ללמוד כל היום, הרמב"ם חשב אחרת".

פינת רץ ברשת (גפני וסערת התפילין בכלא) - הסרטון של גפני רותח על כך שנמנע מאברך להניח תפילין בכלא זכה לקונצנזוס של זעזוע באולפן. אבי ארנטרוי כינה זאת "נורא ומקומם", ושלמה טייטלבוים אמר שאין מילים לתאר זאת. אשר מדינה קישר את האירוע ל"אווירה המורעלת" נגד הציבור החרדי.

עוד בפאנל:

מי איש השבוע? לא תאמינו את מי בחר העיתונאי הבכיר של כלכליסט חכו לסוף...

ובפינת האסוציאציות - מה חשב אבי ארנטרוי על הרב לייבל ("מפלג את המגזר") ואיך הגיב שלמה טייטלבוים לתמונה של הפוליטיקאים החרדים ("סיכום מביך לקדנציה").

