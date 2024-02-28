בחור הישיבה שגייס 17 בחורים ל'נצח יהודה' משתף על המשבר | פאנל סוער עם חשיפת התהליכים הפנימיים בגופים המובילים לשינוי | תחזית האימה לשנה הקרובה לפי המקובלים | תיעוד המהפך הטכנולוגי בצה"ל והרחפן המתאבד 'עטלף' שחיסל מאות מחבלים | וגם, החדשות שעשו לנו את השבוע (דבר ראשון)
מוישי מנס, שפגש את הנציגים והפעילים המדוכאים עם פרסום תוצאות המדגם הראשוניות שחזו כישלון מוחץ למועמד דגל, חזר לשם עכשיו עם תוצאות האמת החלקיות וראה את הברק חוזר לעיניים של אבי ארנטרוי: "אין 40%, אבל כל הסיכויים לטובתינו" • צפו (מוניציפלי)