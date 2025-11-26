האדמו"ר מספינקא בית שמש, ערך השבוע (יום שני) פדיון הבן לנכדו, באולמי רויאל בבני ברק, בפדיון נטלו חלק תשעה כהנים.

מדובר בנכד הבכור של האדמור, בן בכור לחתנו, שהוא נין האדמו"ר מביאלא פשיסחא.

את הבנש"ק פדו תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות ובראשם האדמו"ר מספינקא ב"ב.

המנהג של ריבוי הכהנים שיפדו את הרך הנולד, מגיע מהאדמו"ר רבי מרדכי דוב מהארנסטיפל זצוק"ל, שאמר זאת לחתנו האדמור מגארליץ רבי אלישע הלברשטאם הי"ד, והוא הדגיש לו שחשוב שיהיו דווקא תשעה כהנים, רעייתו של האדמו"ר מספינקא בית שמש, היא נכדה של רבי מרדכי דוד.

רשימת חלק מהכהנים שפדו (המיוחסים. ח"ב): האדמור מספינקא כהנא מבני ברק, הרה"צ רבי שמעון רוזנפלד מלעלוב קרלין, הרה"צ רבי אשר אנשיל כץ, אב"ד חרדים, הרה"צ רבי אברהם יצחק קאהן נכד האדמור מתוא"י, הרב עזריאל ויסמן ואבי ארנטרוי חבר עירית בית שמש מטעם דגל התורה והרב פינחס ברנדר.