כהנים מכל העדות והחוגים

זה אתם חייבים לראות: תשעה כהנים פדו את הבנש"ק מספינקא בית שמש

בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)

הכהן הפודה, חבר המועצה אבי ארנטרוי בפדיון הבן (צילום: ישראל ס.)

האדמו"ר מספינקא , ערך השבוע (יום שני) פדיון הבן לנכדו, באולמי רויאל בבני ברק, בפדיון נטלו חלק תשעה כהנים.

מדובר בנכד הבכור של האדמור, בן בכור לחתנו, שהוא נין האדמו"ר מביאלא פשיסחא.

את הבנש"ק פדו תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות ובראשם האדמו"ר מספינקא ב"ב.

המנהג של ריבוי הכהנים שיפדו את הרך הנולד, מגיע מהאדמו"ר רבי מרדכי דוב מהארנסטיפל זצוק"ל, שאמר זאת לחתנו האדמור מגארליץ רבי אלישע הלברשטאם הי"ד, והוא הדגיש לו שחשוב שיהיו דווקא תשעה כהנים, רעייתו של האדמו"ר מספינקא בית שמש, היא נכדה של רבי מרדכי דוד.

רשימת חלק מהכהנים שפדו (המיוחסים. ח"ב): האדמור מספינקא כהנא מבני ברק, הרה"צ רבי שמעון רוזנפלד מלעלוב קרלין, הרה"צ רבי אשר אנשיל כץ, אב"ד חרדים, הרה"צ רבי אברהם יצחק קאהן נכד האדמור מתוא"י, הרב עזריאל ויסמן ואבי ארנטרוי חבר עירית בית שמש מטעם דגל התורה והרב פינחס ברנדר.

תשעה כהנים בפדיון הבן (צילום: שוקי לרר)
