ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

מזג האוויר הסוער שפקד הלילה (שלישי) את ישראל, אחרי תקופת יובש, גרמה לקריסת התשיות בהרבה ערים, אך עיקר התלונות הגיעו מצד תושבי העיר בית שמש, ובעיקר מתושבי השכונות החדשות, שטוענים, כי אם קצת מאמץ מצד העירייה, הכל היה יכול להימנע.

תושבי בית שמש התעוררו הבוקר (וגם במהלך הלילה מהברקים העזים. א"כ) למראות שלא חוו בעבר - העיר נהפכה לאגם אחד גדול, כאשר התשתיות קרסו וגשמי הברכה הציפו את העיר. גם בשכונות החדשות של העיר, שם התשתיות היו אמורות להיות טובות - במידה והייתה ההכנה הראויה, הכל קרס. תושב בית שמש המתגורר ברחוב רבי חנינא בשכונת רמה ד', מספר ל'כיכר השבת': "זה לא ייאמן איך העיר הזו מתנהלת, מדובר בשכונה חדשה, ולא מדובר בעיר במרכז שהכל מישור, יש פה עליות וירידות שעקרונית אמורים למנוע כאלו הצפות קשות".

ההצפות בנחל נובע ( צילום: משה פביאן )

"אך מה שקרה הבוקר", אומר אותו תושב: "זו תקלה גדולה של העירייה שעל פי כלל התושבים לא נערכה כראוי לחורף ולא התאימה את התשתיות כפי שצריך, מי שהיה פה בבוקר חזה בהזייה, ילדים כמעט טבעו פה מההצפות - הבוקר זה באמת היה מוגזם וחזינו במראות קשים, ודווקא בשכונה החדשה, העירייה חייבת להתעורר על עצמה ולמנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד".

הקירות ששמעו את צרחות הגיסים מפוניבז': בית הכנסת שאירח את הבוררות הסוערת ישראל שפירא | 13:06

אך למרות שהמחדל הגדול הוא בשכונת רמת בית שמש ד', שנבנתה על פי הספר והייתה אמורה לספק את התנאים הנאותים לכזו סערה, גם בשאר רחבי העיר היו הצפות קשות.

גם ברחוב רב מרי ברמה ד', היו הצפות קשות. תושב המקום מספר ל'כיכר השבת': "אין לתאר את גודל האכזבה שלנו מהעירייה, מילא שלא מקבלים פה שירותים בסיסיים, אבל זה השיא, הגיעו כונני חירום, כדי לחלץ פה טנדר עם ילדות שנתקעו בשלולית הענק".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

"העיקר", אומר אותו תושב, "ראש העיר גרינברג, שאני לא יודע האם הוא אשם, אבל בלהצטלם הוא אלוף, הולך להצטלם שהוא מתקן איזו מדרכה שבורה, אבל לסדר ולהכין את התשתיות כמו שצריך - פתאום פה הוא נעלם, אני מקווה שהוא יתחיל להתעורר ויבין שצריך גם לעבוד בתפקיד היוקרתי שהוא קיבל".

במקביל, תושבים נוספים בבית שמש מספרים ל'כיכר השבת': "היה היום כאוס מטורף בכל העיר, הכל היה מוצף והייתה אווירה של חוסר ניהול. ברחוב זכריה הנביא, נתקע אוטובוס בשל פגעי מזג האוויר, ברחוב אליהו הנביא שהוא ציר מרכזי שמחבר בין השכונות, אוטובוס גם כן נתקע בשל אבנים שהדרדרו לכביש ובוץ מאתר בנייה סמוך".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

"רק אחרי שכל העיר סערה תרתי משמע", אומר תושב נוסף ל'כיכר השבת', "פתאום ראינו את עובדי העירייה עושים את מה שהיו צריכים לעשות לפני בוא החורף - הם החלו לפתוח ניקוזים ולעשות עבודות, חבל שהם נזכרו כזה באיחור וגרמו לכל כך הרבה עוגמת נפש".

יצוין, כי גם לצאת היום מבית שמש, היה כמעט בלתי אפשרי, בשל ההצפות הרבות ברחוב נחל נובע וביציאות האחרות של העיר; "זה היה פשוט סיוט ומפחיד", אומר עוד תושב ל'כיכר השבת': "הרגשנו ממש כמו בעזה, לא מבין איך דבר כזה עובר בשקט, זה מחדל חמור".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

בשיחה עם עיריית בית שמש, נשמע שהם יטפלו בבעיות, כך הם מבטיחים ואנחנו נהיה כאן כדי לעקוב, בכל מקרה, נביא את תגובתם המלאה: "עיריית בית שמש פעלה משעות הבוקר המוקדמות בכל מוקדי ההצפות בעיר, כולל ברחוב רב חנינא. כמויות גדולות של גשמים שירדו בפרק זמן קצר, יחד עם סחף רב מאזורי בנייה שנסגרו את קולטני הניקוז, גרמו להצפות נקודתיות. הטענה 'איך זה קורה בשכונה חדשה' היא גם התשובה: באזור זה קיימים אתרי בנייה, וזהו רחוב נמוך ביחס לאזורי הבנייה".

"העירייה", הוסיפו בדוברות: "נערכה מראש לחורף בביצוע ניקוי עמוק של קולטנים ובדיקות תשתית, וההיערכות המקדימה מנעה מצב חמור בהרבה. עם זאת, כאמור הסחף החריג שנוצר הלילה חסם קולטנים בבת אחת ודרש טיפול מיידי בשטח".

לסיום טענו בעירייה: "עובדי אגף התפעול פעלו במקום באופן רציף עד להחזרת הרחוב לשגרה, ובמקביל העבירה העירייה את עיקרי הממצאים לקבלנים ולגורמים המקצועיים הרלוונטיים כדי לבצע התאמות נוספות במערכת הניקוז ולמנוע הישנות מקרים דומים".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )

ההצפות ברחבי העיר בית שמש ( צילום: חדשות העיר בית שמש )