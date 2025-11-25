כיכר השבת
כאוס מוחלט בעיר

תושבי בית שמש זועמים על קריסת התשתיות היום בשכונות החדשות: "ילדים כמעט טבעו פה" | צפו

העיר בית שמש לא התכוננה כראוי לסערה? על פי דיווחי התושבים, במיוחד אלו שבשכונות החדשות, הם חוו הבוקר סיוט שאין כדוגמתו ולדבריהם, "זה לא הגיוני שהעירייה לא נערכה כיאות לחורף המתקרב ולא ייתכן ששכונות חדשות סבלו מנהרות של מים עד כדי כך, שרכבי הסעות היו צריכים חילוץ ואנשים לא יכלו לצאת מהעיר" | עדויות התושבים ותיעודים מהסערה (חדשות בארץ)

4תגובות
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

מזג האוויר הסוער שפקד הלילה (שלישי) את ישראל, אחרי תקופת יובש, גרמה לקריסת התשיות בהרבה ערים, אך עיקר התלונות הגיעו מצד תושבי העיר , ובעיקר מתושבי השכונות החדשות, שטוענים, כי אם קצת מאמץ מצד העירייה, הכל היה יכול להימנע.

תושבי בית שמש התעוררו הבוקר (וגם במהלך הלילה מהברקים העזים. א"כ) למראות שלא חוו בעבר - העיר נהפכה לאגם אחד גדול, כאשר התשתיות קרסו וגשמי הברכה הציפו את העיר.

גם בשכונות החדשות של העיר, שם התשתיות היו אמורות להיות טובות - במידה והייתה ההכנה הראויה, הכל קרס.

תושב בית שמש המתגורר ברחוב רבי חנינא בשכונת רמה ד', מספר ל'כיכר השבת': "זה לא ייאמן איך העיר הזו מתנהלת, מדובר בשכונה חדשה, ולא מדובר בעיר במרכז שהכל מישור, יש פה עליות וירידות שעקרונית אמורים למנוע כאלו הצפות קשות".

ההצפות בנחל נובע (צילום: משה פביאן)

"אך מה שקרה הבוקר", אומר אותו תושב: "זו תקלה גדולה של העירייה שעל פי כלל התושבים לא נערכה כראוי לחורף ולא התאימה את התשתיות כפי שצריך, מי שהיה פה בבוקר חזה בהזייה, ילדים כמעט טבעו פה מההצפות - הבוקר זה באמת היה מוגזם וחזינו במראות קשים, ודווקא בשכונה החדשה, העירייה חייבת להתעורר על עצמה ולמנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד".

אך למרות שהמחדל הגדול הוא בשכונת רמת בית שמש ד', שנבנתה על פי הספר והייתה אמורה לספק את התנאים הנאותים לכזו סערה, גם בשאר רחבי העיר היו הצפות קשות.

גם ברחוב רב מרי ברמה ד', היו הצפות קשות. תושב המקום מספר ל'כיכר השבת': "אין לתאר את גודל האכזבה שלנו מהעירייה, מילא שלא מקבלים פה שירותים בסיסיים, אבל זה השיא, הגיעו כונני חירום, כדי לחלץ פה טנדר עם ילדות שנתקעו בשלולית הענק".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

"העיקר", אומר אותו תושב, "ראש העיר גרינברג, שאני לא יודע האם הוא אשם, אבל בלהצטלם הוא אלוף, הולך להצטלם שהוא מתקן איזו מדרכה שבורה, אבל לסדר ולהכין את התשתיות כמו שצריך - פתאום פה הוא נעלם, אני מקווה שהוא יתחיל להתעורר ויבין שצריך גם לעבוד בתפקיד היוקרתי שהוא קיבל".

במקביל, תושבים נוספים בבית שמש מספרים ל'כיכר השבת': "היה היום כאוס מטורף בכל העיר, הכל היה מוצף והייתה אווירה של חוסר ניהול. ברחוב זכריה הנביא, נתקע אוטובוס בשל פגעי מזג האוויר, ברחוב אליהו הנביא שהוא ציר מרכזי שמחבר בין השכונות, אוטובוס גם כן נתקע בשל אבנים שהדרדרו לכביש ובוץ מאתר בנייה סמוך".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

"רק אחרי שכל העיר סערה תרתי משמע", אומר תושב נוסף ל'כיכר השבת', "פתאום ראינו את עובדי העירייה עושים את מה שהיו צריכים לעשות לפני בוא החורף - הם החלו לפתוח ניקוזים ולעשות עבודות, חבל שהם נזכרו כזה באיחור וגרמו לכל כך הרבה עוגמת נפש".

יצוין, כי גם לצאת היום מבית שמש, היה כמעט בלתי אפשרי, בשל ההצפות הרבות ברחוב נחל נובע וביציאות האחרות של העיר; "זה היה פשוט סיוט ומפחיד", אומר עוד תושב ל'כיכר השבת': "הרגשנו ממש כמו בעזה, לא מבין איך דבר כזה עובר בשקט, זה מחדל חמור".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

בשיחה עם עיריית בית שמש, נשמע שהם יטפלו בבעיות, כך הם מבטיחים ואנחנו נהיה כאן כדי לעקוב, בכל מקרה, נביא את תגובתם המלאה: "עיריית בית שמש פעלה משעות הבוקר המוקדמות בכל מוקדי ההצפות בעיר, כולל ברחוב רב חנינא. כמויות גדולות של גשמים שירדו בפרק זמן קצר, יחד עם סחף רב מאזורי בנייה שנסגרו את קולטני הניקוז, גרמו להצפות נקודתיות. הטענה 'איך זה קורה בשכונה חדשה' היא גם התשובה: באזור זה קיימים אתרי בנייה, וזהו רחוב נמוך ביחס לאזורי הבנייה".

"העירייה", הוסיפו בדוברות: "נערכה מראש לחורף בביצוע ניקוי עמוק של קולטנים ובדיקות תשתית, וההיערכות המקדימה מנעה מצב חמור בהרבה. עם זאת, כאמור הסחף החריג שנוצר הלילה חסם קולטנים בבת אחת ודרש טיפול מיידי בשטח".

לסיום טענו בעירייה: "עובדי אגף התפעול פעלו במקום באופן רציף עד להחזרת הרחוב לשגרה, ובמקביל העבירה העירייה את עיקרי הממצאים לקבלנים ולגורמים המקצועיים הרלוונטיים כדי לבצע התאמות נוספות במערכת הניקוז ולמנוע הישנות מקרים דומים".

ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)
ההצפות ברחבי העיר בית שמש (צילום: חדשות העיר בית שמש)

0 תגובות

4
ניהול קטסטרופאלי לגמרי
רחל
3
שכונות ענקיות נמצאות בבניה כולל הכבישים והניקוזים ומהיכן העיריה תדע איפה הבעיות? עכשיו כשיודעים היכן יש שיטפונות ואין ניקוזים אפשר לתקן, חבל שמשמיצים סתם כך.
אבי
2
זה מה שקורה כשאנשי העירייה מנותקים מהתושבים ומחוברים רק לג'ובים!!!!!!
תושב ברמה
1
ילדים קטנים שבטוחים שכולם עובדים אצלם... ראיתם את כמויות הגשם? ראיתם מה קרה במקומות אחרים ?? אין שום דרך לטפל באלו כמויות של מים !! אין !! עשיתם נזק לעולם עם כל הזיהום והתעשיה ועכשיו מקבלים את החשבונית...
חייל דוס

