בנוכחות "אדריכל השלום": מפגש הגיסים האדמו"רים מבעלזא וסאטמר

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא ( צילום: א.מ.ש )

ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו, האדמו"ר מבעלזא, בקריית בעלזא בירושלים עיה"ק.

האדמו"ר מבעלזא קידם את פני גיסו בכבוד גדול. בשל הציבור הענק שבא ללוות את הרבי, הפגישה נערכה בעזרת הנשים בבית התפילה של האדמו"ר מבעלזא.

תוכן השיחה בין שני האדמו"רים נסב סביב יחוס בית אבות ועוד.

האדמו"ר מסאטמר איחל ברכת מזל טוב לבבית לאדמו"ר מבעלזא לרגל לידת הנין אצל נכדו הרב חיים מאיר רוקח, תוך שהוא מאציל ברכות לרוב שהאדמו"ר יזכה לפאר את כל השמחות בבריות גופא ונהורא מעליא.

לאחר שטעמו ממיני תרגימא, חילק האדמו"ר מבעלזא תפוחים לגבאי האדמו"ר מסאטמר כמנהג בית בעלזא.

בביקור ההיסטורי נכח המשב"ק של האדמו"ר מבעלזא, הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין, "אדריכל השלום" ההיסטורי בין חצרות בעלזא וסאטמר בשנות קדם. הרב קליין שהיה בדרכו לארצות הברית דחה את טיסתו ביממה במיוחד כדי להשתתף בביקור המרומם.

בסיום הביקור, עבר הרבי מסאטמר בסמוך לסלון הבית בו ישבה הרבנית מבעלזא ואיחל לה ברכות.

מתוך כבוד גדול התאמץ האדמו"ר מבעלזא ללוות את הרבי מסאטמרעד למעלית בביתו נאווה קודש, שם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.