בנוכחות "אדריכל השלום": מפגש הגיסים האדמו"רים מבעלזא וסאטמר

ביקור מיוחד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא בקריית בעלזא בירושלים | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח ביחוס בית אבות | כעבור יממה הגיע הרה"צ מבעלזא לביקור גומלין אצל האדמו"ר מסאטמר בשליחות אביו האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים) 

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: א.מ.ש)

ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו, האדמו"ר מבעלזא, בקריית בעלזא בירושלים עיה"ק.

האדמו"ר מבעלזא קידם את פני גיסו בכבוד גדול. בשל הציבור הענק שבא ללוות את הרבי, הפגישה נערכה בעזרת הנשים בבית התפילה של האדמו"ר מבעלזא.

תוכן השיחה בין שני האדמו"רים נסב סביב יחוס בית אבות ועוד.

האדמו"ר מסאטמר איחל ברכת מזל טוב לבבית לאדמו"ר מבעלזא לרגל לידת הנין אצל נכדו הרב חיים מאיר רוקח, תוך שהוא מאציל ברכות לרוב שהאדמו"ר יזכה לפאר את כל השמחות בבריות גופא ונהורא מעליא.

לאחר שטעמו ממיני תרגימא, חילק האדמו"ר מבעלזא תפוחים לגבאי האדמו"ר מסאטמר כמנהג בית בעלזא.

בביקור ההיסטורי נכח המשב"ק של האדמו"ר מבעלזא, הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין, "אדריכל השלום" ההיסטורי בין חצרות בעלזא וסאטמר בשנות קדם. הרב קליין שהיה בדרכו לארצות הברית דחה את טיסתו ביממה במיוחד כדי להשתתף בביקור המרומם.

בסיום הביקור, עבר הרבי מסאטמר בסמוך לסלון הבית בו ישבה הרבנית מבעלזא ואיחל לה ברכות.

מתוך כבוד גדול התאמץ האדמו"ר מבעלזא ללוות את הרבי מסאטמרעד למעלית בביתו נאווה קודש, שם נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: אנשיל בעק)

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, שלא נכח בביקור של האדמו"ר מסאטמר אצל אביו, עקב שהותו בועידת חינוך בעיה"ק טבריה, הגיע אמש (רביעי) לביקור גומלין בשליחותו של אביו האדמו"ר מבעלזא, בבית האכסניה של האדמו"ר מסאטמר בירושלים, תוך שהוא מציין לאדמו"ר שהגיע בשליחות אביו שרצה מאוד להחזיר ביקור.

הרה"צ אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: א.מ.ש)
הרה"צ אהרן מרדכי רוקח בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: חזקי ג.)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ברוך השם יפה מאוד לראות את זה קידוש השם
משה
1
ביקור אצל הדוד שלו
הם קרובים

