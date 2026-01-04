דודי קפלר בחר לעצור את גל השגרה המטורפת שלו סביב השעון בארץ, לנסוע לנקודות הרחוקות בעולם, ולתת לסיפור לצאת החוצה – כמו שרק הוא יודע.

לא רק אירועים, לא רק מספרים, אלא השאלות הגדולות: מה מניע שליח? באיזה אתרגים מעניינים חיים בשליחות, ואיך שומרים על אש פנימית, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה? המצלמה מלווה, אבל לא מפריעה. והסיפור נבנה מבפנים החוצה.

מסע שמחבר בין עולמות

במהלך הפרויקט נפרשים סיפורים מאזורים שונים, קהילות שונות, אתגרים שונים, אך קו אחד מחבר ביניהם: תחושת שליחות עמוקה, שאינה תלויה בתנאים חיצוניים.

קפלר מצליח להפוך את הסיפור הפרטי לסיפור אוניברסלי. כזה שכל אחד יכול להזדהות איתו, להתרגש ממנו, ולשאול את עצמו: איפה השליחות שלי?

סטורי שנשאר ונטמע בלב

בעידן של תוכן מהיר, דודי קפלר בחר דווקא בתוכן שנשאר.

סטורי שלא נעלם אחרי 24 שעות אלא נטמע עמוק בלב.

לדברי קפלר שלוחים סטורי הוא תזכורת לכך שמאחורי כל עשייה גדולה עומדים אנשים פשוטים, שעושים דברים לא פשוטים מתוך אמונה, מחויבות ואהבה.