מנצ'סטר היהודית לבשה חג בשבוע האחרון, כשזכו כלל תושבי העיר לקדם את פני הקודש של האדמו"ר מסאטמר, עם הופעתו הכבודה בעיר לביקור בזק לפאר את מעמד 'חנוכת הבית' להיכל התורה המפואר של החסידות בשם 'לב אהרן', נדבת לבם הטוב של כמה מגדולי נגידי החסידות לזכותו של האדמו"ר. ביקור ההוד הותיר חותם בל יימחה בקרב כלל הציבור החרדי בעיר.

טרם הגעתו למנצ'סטר, הגיע הרבי לביקור בזק של מספר שעות בעיירת סיגעט שברומניה. שם, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש של זקינו בעל ה'קדושת יום טוב' זי"ע לרגל יומא דהילולא, ובהמשך ערך את השולחן הטהור לרגל ההילולא קדישא בהשתתפות קהל חסידים רב. עם סיום מעמדי הקודש ברומניה, המריא האדמו"ר במטוס פרטי אל עבר העיר מנצ'סטר שבאנגליה.

עם נחיתתו במנצ'סטר, התקבל האדמו"ר על ידי משלחת מצומצמת של ראשי הקהילה בראשות הגה"צ רבי ישראל חיים הורביץ, אב"ד סאטמר מנצ'סטר. משם המשיך האדמו"ר לבית האכסניה אצל הרה"ג רבי לייבל טויבר, שם המתינו לו מאות חסידים בשירה ובזימרה.

אחד הרגעים המרגשים בביקור נרשם בעת ביקורם של כמאה בחורי ישיבה קטנה של סאטמר בבית האכסניה. האדמו"ר נשא בפניהם שיחת מוסר והדרכה מעמיקה על הנהגת בחור חסידי, ובסיום דבריו העניק לכל בחור 'גארטל' (אבנט לתפילה ח.ר.) כמתנה אישית. בהמשך היום ערך האדמו"ר ביקורי כבוד אצל רבני העיר, בהם הגה"צ אב"ד סאטמר מנצ'סטר, והאדמו"ר מהורדנקא, ועוד.

במהלך ביקור ההוד, פיאר האדמו"ר שורה של מעמדי קודש במוסדות החינוך של החסידות בעיר. האדמו"ר הגיע להיכל הישיבה ולבניין התלמוד תורה, שם התקבל בשירה אדירה על ידי מאות התלמידים. בכל מקום אליו הגיע, נשא האדמו"ר דברות קודש וחיזק את צעירי הצאן בלימוד התורה וביריית שמים.

רגע יוצא דופן ומרגש נרשם כאשר האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד בבית החינוך לבנות של הקהילה. האדמו"ר נעמד בחצר בית הספר, שם התאספו מאות התלמידות, ונשא בפניהן דברות קודש נדירים. בדבריו העלה האדמו"ר על נס את רום מעלתן של בנות ישראל הכשרות, המתחנכות בדרך הסלולה לנו מדור דור, ועורר על חשיבות הצניעות והקמת בתים של תורה.

שיאו של הביקור היה המעמד הכביר שנערך באולם הענק של "בית יעקב" בעיר, לרגל חנוכת הבית ל"היכל התורה – לב אהרן". האולם התמלא עד אפס מקום במאות אורחים שהגיעו מלונדון ומכל רחבי אירופה. סעודת ראש חודש חגיגית נערכה סביב שולחנות ערוכים, כשעל החלק המוזיקלי הופקד בעל המנגן הויזנצאי הרה"ח ר' יעקב דסקל מארה"ק.

במהלך המעמד נשאו דברים הגה"צ גאב"ד סאטמר מנצ'סטר, שהודה בשם הקהילה לנדיבים ולעסקנים ובראשם הרה"ח ר' חיים יוסף גרינפלד, וכן הנגיד ר' אשר זעליג לעוו מלונדון מבין בשם הנגידים שרכשו את זכות ה"היכל" לזכותו של האדמו"ר.

במרכז המעמד נשא האדמו"ר דברות הקודש במשך קרוב לשעה. בדבריו שילב דברי דרוש ואגדה לפרשת השבוע ולענייני פורים, ועורר את הקהל בדבר חשיבות לימוד התורה והרחבת גבולי הקדושה. האדמו"ר הביע את התפעלותו מהיכל התורה המפואר שהוקם בטוב טעם ובהרחבת הדעת עבור הלומדים.