שגב כלפון, בן 27, שנחטף ממסיבת הנובה ושוחרר לאחר כשנתיים בשבי חמאס בעזה, יפתח את השבוע בניו יורק במסע הרצאות בקהילות יהודיות. את הופעתו הראשונה יקיים במסגרת מפגש הנוער העולמי של חב"ד CTeen, שם יוביל הנחת תפילין המונית עם אלפי בני נוער מרחבי העולם.

כלפון, שנחטף והוחזק במשך 738 ימים בתנאי רעב, מכות ועינויים נפשיים, יפגוש קהילות יהודיות ברחבי ארה״ב ומדינות נוספות, וישתף את סיפור הישרדותו ואת האמונה שליוותה אותו לאורך תקופת השבי.

לדברי הרב מנחם קוטלרסקי, המוביל את היוזמה, "במשך שנתיים קהילות יהודיות ברחבי העולם התפללו ופעלו למען החטופים. כעת הן יפגשו פנים אל פנים את הנס שלמענו נלחמו".

במהלך השבי צפה כלפון על מסך בשחרורו של החטוף אוהד בן־עמי, ודמיין את הרגע שבו יעמוד גם הוא על הבמה מול מצלמות חמאס ויקרא בקול: "שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד". אלא שחמאס הפסיק את טקסי השחרור הפומביים לפני שהגיע תורו. "לא נתנו לי לצעוק 'שמע ישראל' בעזה", אמר. ״אני אצעק 'שמע ישראל' בניו יורק".

כלפון תיאר כי הוא וחמישה חטופים נוספים שרדו על כמויות מזעריות של מזון, לעיתים רבע עגבנייה וקערת אורז שחולקו ביניהם. הוא הוכה באופן קבוע, הוחזק במנהרות תת-קרקעיות, ואף עבר "משחק הוצאה להורג" שבו שוביו ערכו הגרלה מי מהחטופים יוצא להורג.

למרות התנאים, כלפון שמר על קיום מצוות: הוא אמר "שמע ישראל" מדי יום, ושמר את יום הכיפורים. לדבריו, גם בן־עמי, שהגדיר עצמו כחילוני, הושפע מהאמונה של החטופים הצעירים. "פתאום אתה רואה חמישה אנשים מדוכאים כל השבוע, ופתאום בשבת הם שרים ושמחים", סיפר.

לאחר שחרורו ביקר כלפון בציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק, יחד עם החטופים המשוחררים מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין. אביו, קובי, התפלל שם לאורך כל תקופת השבי, ובביקור ההודיה, הם עמדו שם יחד ואמרו פרקי תהילים.

כעת, לדבריו, הוא רואה במסע ההרצאות שליחות: "לקדש שם שמיים".