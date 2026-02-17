בשיחת קודש שנשא האדמו"ר מקארלין לחסידים לרגל ראש חודש אדר, אמר האדמו"ר: "כולנו שמענו בזעזוע מה שקרה לפני יומיים בבני ברק. לבושתנו הפכו ההתפרעויות למעין נורמה וזה דבר נורא".

"נכון שאנו במצב לא פשוט כלל, רבים בציבור החרדי מתמודדים בתקופה לא קלה ולא יודעים איך זה יסתדר. אבל כל זה לא מצדיק לנהוג בצורה מופרעת".

"לאורך כל הדורות עברנו צרות ותקופות קשות ולא מצאנו כל היתר לנהוג נגד הלכה ברורה, נגד השולחן ערוך. אסור להזיק, אסור לשרוף, יש לנו תורה ויש הלכה לפני הכל. אסור בתכלית להזיק לאחרים ולא להזיק לרכוש. לא פחי אשפה ולא כלים אחרים, אלו דברים ברורים. איך הידרדרנו לזה, מי התיר זאת".

"ולא רק להזיק אסור, איזה היתר יש לחסום כבישים ולעצור את הדרך לרבים שצריכים להגיע ליעדם, כולל מקרים של פיקוח נפש, ועוגמת נפש לרבים, מה קרה לנו? וכי זה עוזר למישהו? אהבת ישראל זה בטח לא מוסיף. זה הרי מזיק ופוגע לציבור שלנו בלבד, אנחנו אלו שניזוקים מכך על לא עוול".

"ומה שיש לזעזע את כולנו זה ששרפו תפילין וסידור. שומו שמים. אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היהודי היה רועש ומזדעזע. איך הגענו למצב הנורא ששרפו תפילין וסידור קודש בידיים. איפה הרגש היהודי שלנו. לאן הגענו. השתגענו לגמרי?!".

"את ההידרדרות הזאת יש לעצור ולעשות חשבון נפש ולתקן את הנדרש מאיתנו ולנהוג כרצון הבורא ב"ה, בכל דרכיך דעהו".