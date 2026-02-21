מה ראה הבעש"ט הקדוש אצל המוכסן?

היה מוכסן אחד שהורע מזלו, והבעל שם טוב הקדוש ראה שמלאך המוות רוקד אחריו, ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש דברי כבושים שישוב בתשובה, ועוד אמר לו, מה לך ללכת אחרי קנייני עולם הזה, מוטב לך לעשות תשובה ותתקן את דרכך.

והמוכסן חשד שהבעל שם טוב הקדוש רוצה מעות, ורצה לתת לו, ולא הסכים הבעל שם טוב הקדוש לקבל ממנו.

וכשיצא ממנו הבעל שם טוב הקדוש, אמר: "הוי שוטה, שהיום או מחר ימות, ודואג בשביל מזלו", וגיסו הרב מוהר"ר גרשון גער בו, ואמר למה הוציא מפיו דברים לא טובים על בר ישראל. והשיב לו הבעל שם טוב הקדוש, מה אעשה לכם שאתם סומים, ולא ראיתם שמלאך המוות הולך אחריו! ונסע הבעל שם טוב הקדוש לביתו.

ובאותה העת, היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש רבי יעקב אלמן מאשתו, ונסע לישא אישה, ועבר דרך המוכסן הנ"ל.

וכשבא למלון, הלך ללון בכפר אחד סמוך לכפר המוכסן, ועשה לו המוכסן סעודה הגונה, אבל, רבי יעקב לא רצה לאכול בשר, ונתן לו לאכול בסוף השולחן מאכל חלבי, והתלוצץ בו המוכסן.

לאחר מכן, הלכו לישון, והמוכסן התעורר בלילה עם כאב ראש גדול, וצעק צעקה גדולה, וביקש שיאמרו עימו וידוי, ולא היה שם אדם שיאמר עימו את הווידוי.

ורבי יעקב אמר עימו וידוי, והמוכסן ענה אחריו את הוידוי בניגון, ותמה רבי יעקב על זה.

ואח"כ כיסתה אותו אשתו כי אמרה שאולי הוא ישן מעט, וינוח לו, ולאחר זמן מועט, הלכה אשתו להשגיח עליו, וראתה שהוא מת.

ותיכף חזר רבי יעקב לביתו להודיע כי - באמת סומים אנחנו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש חידוש נפלא:

"הקורא את המגילה למפרע" - מי שסובר שקורא את המגילה, כדי לספר על נס שהיה אז, ולא נס שקורה גם עתה - 'לא יצא'.

ימי הפורים נזכרים – ונעשים: כשימי הפורים נזכרים, אזי – נעשים, כשאתה מזכיר היום את הנס, מתעוררים ומתחדשים אותם האורות הראשונים שהיו אז בימי הפורים, גם היום - נעשה אותו הנס שהיה אז, כי עבר והווה - חד הם, והכל מתקיים גם בימים אלו.

הקורא את המגילה למפרע – לא יצא: מי שקורא את המגילה, כמו סיפור שקרא לפני דורי דורות, והקריאה לא עושה בו שום רושם הנס להיום - לא יצא (דברי שלום, פר' בא).

באדר מתאים להביא מעשיה שכתבנו בהשראת תורת הבעל שם טוב הקדוש.

היו היה מלך שהחליט לצאת למסע ארוך, והחליט לקחת עימו עבד אחד נאמן מתוך מבחר עבדיו, שישרת אותו במהלך מסעו.

חשב המלך, איזה עבד יהיה נאמן לי, ולהחליט לקחת את 'דור'.

קרא המלך ל'דור', והודיע לו שנבחר ללוות אותו למסע רגלי שהוא מתעתד לעשות, ודווקא הוא נבחר בזכות נאמנותו.

ושאל המלך את דור עבדו, האם ירצה להתלוות אליו, וענה לו: בוודאי! זכות גדולה היא לי, שבחר בי המלך, ושמחה גדולה עבורי.

הסביר המלך לדור את תנאי וקשיי המסע, ודור הסכים לקבל הכל בשמחה, הוא ידע שהמלך אוהב אותו, וישמור עליו תמיד, ולא יפקירו לשום פגע ונגע במהלך הדרך, כי בחירתו ע"י המלך, נובעת מאהבתו הגדולה אליו.

מכיון שהמסע היה רגלי, והמלך פוסע פסיעות גדולות, דור לא יכול לצעוד בקצב של המלך, החליט המלך לשים את עבדו ב'שק' על גבו, ורק בזמן שירצה שהעבד ישרת אותו, היה מוציא את עבדו מהשק, שיעשה עבודתו.

והמלך יצא למסע עם 'דור' בשק על גבו, ומידי פעם היה המלך עושה הפסקות, והיה משחרר את דור מהשק להתאווררות קלה, ונמשך המסע ימים רבים...

ואיך דור מרגיש בשק על גבו של מלכו?

דחוס ומכורבל בצמצום נורא, במיוחד בטלטולי הדרך הורגשה החוסר נוחות, וכי היו ירידות ועליות עד אין ספור.

לפעמים במשך היום, היתה השמש קופחת עליו וחם היה לו, ובחושך, צינת הלילה, גרמה לו לקור משתק בכל גופו.

ולפעמים, המלך היה עובר בשחיה (אותיות: שיחה) איזה נהר, ופחד דור שעוד רגע קט, יכנסו המים לפיו ויטבע, אך, כשזכר את אהבת המלך אליו הבין - שזה לא יקרה לעולם! ובתוך השק נרטב דור, והיה צריך לחכות בסבלנות עד לתחנה הבאה, שהמלך יעצור.

בלילות, היה מדליק המלך מדורה, ודור היה מרגיש את האש החמה שבוערת וחשב, שמא האש תאחוז בשקי? אך, מיד זכר, שהמלך בחר בו, ובטח שהוא שומר עליו...

ואין צורך להסביר מה עובר על יהודי, אם בחו"ל ואם כאן בארץ ישראל...

"כי תעבור במים איתך אני, ונהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכבה, ולהבה לא תבער בך".

"אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ושביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב", אמן!

סוד חילוף האותיות עפ"י הבעש"ט הקדוש:

ש"ק = ק"ש – סוד קריאת שמע: הקב"ה מולך על שמים וארץ ימים וכל אשר בם. על אף הקושי שאתה עובר, תזכור שאתה בשק של מלך העולם, הק"ש מזכירה לך מי שם אותך ובשק, ושומר עליך, והקב"ה לא מעביר אדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו, ואף מבטיח "עימו אנוכי בצרה".

ש"ק – קש'ר תפילין: אות ברית לנאמנות ההדדית בין הקב"ה לבניו, הנשמרים: על הראש – שמירת המחשבה, על היד – המעשה, והוא כנגד טהרת הלב.

ש"ק = קש'ר והתקשרות לקב"ה ולצדיקים: תזכור שאתה קשור בשקו של בורא עולם, והכל בשליטתו המלאה ובהשגחתו העליונה, ולטובתך הנצחית? אין לך כלל מה לפחד, יש לך שומר נאמן "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל" ובקרוב "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" בימים ההם בזמן הזה, משתה ושמחה עדי לא ידע...

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, בריאות ופרנסה, רווחה והצלחה, ששון ושמחה, כל הברכות והישועות, אמן!