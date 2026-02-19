כיכר השבת
האצילות וההתרגשות 

הרבי ממכנובקא בעלזא ויתר על כיבודי החופה וסחף בריקוד עם הצאצאים

אמש נחגגה בעוז שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, עם נכדת האדמו"רים ממעליץ וביאלה ישרי לב | במעמד החופה הותיר האדמו"ר את כל הכיבודים לסבים והסתפק בברכת המזון • בסיום המצווה טאנץ פצח הרבי בריקוד נלהב עם נכדיו הרכים • (חסידים)

שמחת בית מכנובקא בעלזא - מעליץ - ביאלה ישרי לב
שמחת בית מכנובקא בעלזא - מעליץ - ביאלה ישרי לב| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית מכנובקא בעלזא - מעליץ - ביאלה ישרי לב (צילום: שוקי לרר)

קהל המונים, חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (רביעי) בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, החתן בן לחתנו הרה"ג רבי יוסף מאיר מוסקוביץ, בן האדמו"ר מעליץ, עב"ג הכלה תחי', נכדת האדמו"ר מביאלה ישרי לב והגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, רבם של חסידי סערט ויז'ניץ בירושלים.

במהלך מעמד החופה המרומם, הפגין האדמו"ר ממכנובקא בעלזא אצילות מיוחדת כאשר כיבד את שאר הסבים והמכובדים בכל כיבודי החופה, בעוד הוא עצמו אינו משאיר לעצמו מאומה מלבד כיבוד ברכת המזון בסיום סעודת המצווה.

במעמד המצווה טאנץ פיזז האדמו"ר מביאלה ישרי לב עם הדסים בידיו. שיאו של השמחה היה למראה הריקוד הנרגש והמיוחד שערך האדמו"ר ממכנובקא בעלזא יחד עם כל צאצאיו הרכים, ברוב התרגשות והודאה לבורא כל יצור על כל החסד והטוב.

שמחת בית מכנובקא בעלזא - מעליץ - ביאלה ישרי לב (צילום: שוקי לרר)
