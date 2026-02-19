קהל המונים, חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (רביעי) בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, החתן בן לחתנו הרה"ג רבי יוסף מאיר מוסקוביץ, בן האדמו"ר מעליץ, עב"ג הכלה תחי', נכדת האדמו"ר מביאלה ישרי לב והגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, רבם של חסידי סערט ויז'ניץ בירושלים.

במהלך מעמד החופה המרומם, הפגין האדמו"ר ממכנובקא בעלזא אצילות מיוחדת כאשר כיבד את שאר הסבים והמכובדים בכל כיבודי החופה, בעוד הוא עצמו אינו משאיר לעצמו מאומה מלבד כיבוד ברכת המזון בסיום סעודת המצווה.

במעמד המצווה טאנץ פיזז האדמו"ר מביאלה ישרי לב עם הדסים בידיו. שיאו של השמחה היה למראה הריקוד הנרגש והמיוחד שערך האדמו"ר ממכנובקא בעלזא יחד עם כל צאצאיו הרכים, ברוב התרגשות והודאה לבורא כל יצור על כל החסד והטוב.