בנאומו בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 שיגר הרמטכ"ל אייל זמיר איום חריף לאיראן והבהיר כי בישראל האצבע דרוכה על ההגה. "מי שיבקש לבחון את לבחון את נחישותנו יפגוש עוצמה שתגבה ממנו מחיר מיידי וכבד", הבהיר.

"חלפו יותר משנתיים ממחדל שבעה באוקטובר, השתננו! - צה"ל מגן, תוקף בעוצמה ומסיר איומים בכל הגזרות. את הלחימה הרב זירתית מובילים מפקדי צה"ל העומדים בראש הכוחות. עינינו פקוחות לכל עבר, והאצבע על ההדק דרוכה מתמיד מול כל שינוי במציאות המבצעית. מי שיבקש לבחון את נחישותנו יפגוש עוצמה שתגבה ממנו מחיר מיידי וכבד", אמר זמיר.

עוד אמר: "על מגרש המסדרים היום ניצב פסיפס אנושי של עם ישראל, פסיפס מרהיב ביופיו, לוחמים ולוחמות מן העיר ומן הקיבוץ, חילונים ודתיים לצד חרדים, דעות ואמונות שונות. צה"ל הוא הגשר שבו כולנו מתאחדים ומתעלים מעל כל מחלוקת למען המטרה הגדולה המשותפת. זה המקום שבו כל אחד נותן, מקבל וגם מוותר מתוך אמונה משותפת במטרה הגדולה וההבנה כי גורלנו תלוי בלכידותנו - רק כך נוכל להכריע את מבקשי נפשנו. ריב ומדון על גבו של צה"ל יוביל אותנו לאסון.

"בימים אלה צה"ל יוצא למימוש התוכנית הרב-שנתית החדשה שעוצבה לחמש השנים הקרובות תחת השם 'חושן'. ברוח זו, תר"ש 'חושן' חותרת ללכידות מלאה בין כלל זרועות צה"ל ומרכיבי כוח האדם שלו - סדיר, קבע ומילואים הפועלים יחד כגוף אחד למען מטרה משותפת. אנחנו זקוקים לכולם, מכל קצוות הארץ. אין לנו את האפשרות לוותר על אף חלק מהעם".

בהמשך אמר זמיר: "צוערים יקרים, הביטו על הנוף הזה של מצפה רמון, על המשפחות המדהימות שהביאו אתכם עד הלום, על מפקדיכם שליטשו והכווינו וצאו מכאן לפקד על אנשיכם! בתקופה בה בית המקדש עמד על תילו, היה החושן - שעל שמו נקראת התוכנית הרב-שנתית שלנו, לב-ליבה של מערכת קבלת ההחלטות הלאומית.

"כשדוד המלך חזר לעירו צקלג וגילה כי נשרפה וכי משפחות נשבו בידי העמלקים, ברגע הגורלי הזה, הוא פנה לאביתר הכהן בבקשה: "הגישה נא לי האפוד" מתוך החושן, באמצעות האורים והתומים, נפתר הספק המייסר. לשאלתו של דוד "הארדוף אחרי הגדוד הזה?", התקבלה תשובה חותכת שהפכה לקריאת קרב נצחית עבור כל מפקד ולוחם: "רדוף, כי השג תשיג והצל תציל".

"היו קצינים של מעשים, לא של דיבורים. תהיו ערכיים, תהיו מקצוענים, ותהיו ראויים לאמון שהעם הזה נותן בכם. יש לי אמון מלא ביכולת שלכם להיות המפקדים והמפקדות שיובילו את לוחמינו בשדות הקרב העתידיים. באמונה, בהתמדה ובנחישות הרוח נעים קדימה. עם ישראל חי".