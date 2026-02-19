מדוע הקב"ה ברא את העולם ואיך זה קשור לתיקון של אדם שחוטא?

רבי נחמן - פרשת תרומה

חודש אדר – איך לומדים לשמוח בטוב שבי?

יש אנשים שהחיים מחייכים להם, והם מחייכים בחזרה...

ויש את אלו שזכו להזדכך בניסיונות, קושי רודף קושי, הסתיים ניסיון ומתחיל ניסיון חדש... הלב מתמודד, השמחה 'אין', ומניין?

מאכלי השבת הוגשו בכלי זהב | שבת של התעלות וסיום התורה בחצר סקווירא חיים רוזנבוים | 09:25

גם לך יש סיבה לשמוח, רוצה לשמוע ולהכיר כמה גדולים רחמי ה' עליך?

רחמי ה' – אינם 'נתפסים' בשכל אנוש!

במעמד הר סיני, הקב"ה פותח בדיברה הראשונה:

"אנוכי ה' אלוקיך" - שואל רש"י: מדוע אמר לשון יחיד - אלוקיך?

ועונה רש"י תשובה מדהימה:

הקב"ה רצה לתת למשה רבנו פיתחון פה:

ללמד סניגוריא על עם ישראל במעשה העגל.

שלאחר חטא העגל, יאמר משה רבנו לקב"ה:

"למה ה' יחרה אפך בעמך?

לא להם צוית לא יהיה לכם אלוקים אחרים, אלא לי לבדי..." ועוון העגל יכופר.

הקב"ה מלך מלא רחמים, עד שמרמז למשה רבנו, איך לסנגר על בניו החוטאים...

היש מלך כזה בכל העולם? אין כאלוקינו! אין כמלכנו!

לבבתני באחת מעיניך – היכן העין השניה?

אומר המדרש על רגעי קבלת התורה:

"לבבתני באחת מעיניך" מהו באחת מעיניך? אלא:

עין אחת חיכתה לקבל את התורה, והעין השניה הסתכלה על העגל...

מבאר המדרש, שכבר בשעת מתן תורה:

היה בדעתם לפרוש ח"ו! ואעפ"י, התקרבותם ברגעים אלו, היתה:

חשובה ויקרה מאוד בעיני ה' יתברך!

עצור וחשוב, אם היית בעל מעמד:

היה בכוחך להעניש את מי שבוגד בו: מה היית עושה?

למה הקב"ה ברא את העולם?

רבי נחמן מביא בליקוטי מוהר"ן (תורה סד'), שהקב"ה ברא את העולם ואת כל בריותיו, כי:

"רצה לגלות רחמנותו!

ואם לא היה - בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו"?

ועל מי הקב"ה עוד יותר מרחם?

על מי שחטא, כי החטא מוכיח נכנס באדם רוח שטות, והוא צריך הרבה רחמים, ויש ללמד עליו זכות ולהכניס בו דעת, כי:

"אין אדם עובר עבירה, אלא, אם כן נכנס בו רוח שטות".

ולכן, הקב"ה 'שתל' בכל דור מנהיגים, שימצאו את הטוב שיש בכל אחד, וזה מה שעשה משה רבנו לאחר חטא העגל, הוא לא ויתר, הוא:

ביקש והתחנן לקב"ה שיסלח לעם, וזכה לתשובה: "סלחתי – כדברך"!

איך הקב"ה סולח על ע"ז?

הקב"ה מגלה למשה רבנו את סוד י"ג מידות, המוכיחות את רחמי ה' המרובים, ואומר לו:

כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה - ואני מוחל להם.

מצד מעשי בני ישראל, לא מגיעה להם מחילה, אבל:

הקב"ה מוחל וסולח בזכות הברית שכרת לאבות.

תשובה עם י"ג מידות של רחמים, והקב"ה – סולח לך.

מה הקשר בין חטא העגל לבניית המשכן?

משה רבנו מלמד זכות על כל אחד, ע"י: "מְעוֹרֵר הַטּוֹב - שֶׁבְּכָל אֶחָד".

משה רבנו – יודע לעורר את הטוב ש'רדום' בכל אחד!

יש בך טוב שאינך מכיר בו, שנועד לשרת אותך ואת כלל ישראל.

י"ג מידות רחמיו של הקב"ה מלמדים את משה רבנו, לחפש ולמצוא את הטוב שיש בכל אחד, כי כל אחד צריך לנדב למשכן את הטוב שבו, כי:

"כִּי הַמִּשְׁכָּן נִבְנָה, מִכָּל הַטּוֹב שֶׁנִּתְבָּרֵר - מִכָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל".

אתה לא יכול להתחמק ולומר: איזה טוב יש בי? שטויות - 'בקטנה'!

איחוד הטוב של כולנו - יבנה את בית המקדש!

כל אחד הביא לבנית המשכן את הטוב שלו, בבחינת:

"זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת וּתְכֵלֶת וְאַרְגָמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְכוּ'".

ועם הטוב של כולנו יבנה בית המקדש, כמו שהיה במשכן:

"זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת וּתְכֵלֶת וְכוּ' הֵם בְּחִינַת הַגְּוָונִין עִילָאִין".

חייב את כל גווני עם ישראל, שהם בבחינת:

נחושת ותכלת וארגמן תולעת שני ושש עיזים, ועורות אילים... ועוד...

המשכן לא נבנה רק זהב וכסף - אתה שומע???

כך, בית המקדש יבנה – מהטוב של כולנו יחד, וכולל - הטוב שבך!

הקב"ה מתפאר בך, ובכל - אחד מישראל!

אף אם הטוב שבך הוא רק נחושת, כי בלעדיך - אין משכן!

דווקא על שילוב הטוב של כולנו נאמר:

"יִשְֹרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאֵר".

מוהרנ"ת מחדד את הדברים ואומר, שיש נקודות טובות:

"אֲפִלּוּ בַּפְּחוּתִים שֶׁבָּהֶם! מַה שֶּׁאֵין בַּחֲבֵרוֹ... וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְפָּאֵר בָּהֶם".

הקב"ה מתפאר בך, גם אם אתה:

לא ממש זהב טהור משובץ ביהלומים...

ודווקא השוני - מביא לשלמות נפלאה של המשכן!

וזה בבחינת: "גְּוָונִין עִלָּאִין שֶׁיֵּשׁ בְּכָל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל".

כי בלעדיך, אי אפשר - לבנות משכן!

חרוט על לוח ליבך - תזכור טוב!

שחורה אני, אבל – גם נאווה!

דווקא אחרי חטא העגל, הצטוו בני ישראל לבנות את המשכן מהטוב שכל אחד הביא, והטוב הזה, היה הסנגור על חטא העגל, ומוכיח:

"שְׁחֹרָה אֲנִי - בְּמַעֲשֵֹה הָעֵגֶל, וְנָאוָה אֲנִי - בִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן".

נכון שחטא העגל 'השחיר' אותך, אבל:

מלאכת המשכן מוכיחה שאתה – גם 'נאווה'...

אתה חושב שאתה מלוכלך – ממש 'שחור' מ'שחור' בעבירות? אתה טועה!

בכוחו של משה רבנו – מנהיג הדור, למצוא את הטוב שבכל אחד, ואת הטוב הזה תרמו לבנית המשכן.

ואתה זכור, שכל תרומה שתתרום היום לכלל ישראל, תבנה בקרוב את בית המקדש.

הטוב שבי – ייחודי רק לי!

הטוב שבך, מיוחד – רק לך, ומגלה את נקודת האלוקות שבך.

בלעדי הטוב שבך, לא יהיה המשכן - בית המקדש מושלם!

ואל תנסה להיות דומה לחברך, כי אז - איך יבנה בית המקדש?

אומר מוהרנ"ת: גם מי שנראה כהכי פחות, יש בו נקודות טובות - שאין בחברו!

ליהודים היתה אורה ושמחה - וגם לך!

חודש אדר - מזלו דגים, המן הפיל פור, וחשב שבחודש זה יוכל להשמיד את עם ישראל, כי הדגים נבלעים בים, יצאה בת קול ואמרה:

רשע מרושע! אתה וילדך נבלעים בכל פעם מחדש בחודש אדר - במחית עמלק!

וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.

לך נותר לשמוח ברחמי השם עליך - ובטוב שבך.

שמח בני בחלקך – השכינה שורה בך!

יש לקב"ה רחמים רבים עליך, והוא רואה את הטוב שבך.

אם תרגיש כמה השם אוהב אותך, תוכל לשמוח באדר ובכל השנה.

אין השכינה שורה, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה.

הקב"ה רוצה לשכון בתוכך! לא תאפשר לו?

אל תסלק את השכינה ממך - ומעמך!

הבא את הטוב שבך - לבית המקדש, ומהר!

עד מתי עוד נחכה? גלה מלכות ה'!

ובית המקדש יבנה, ושם - נפגש!

להתראות!