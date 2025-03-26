בפרשת השבוע – פקודי, נפקדים
כלי המשכן ומשה רבנו עורך חשבון מול בני
ישראל על כל פרט ופרט |
מה שכח משה להביא בחשבון
ואיך זה קשור לחטא העגל?
| ומה מיוחד כ"כ
באות ויו שמליץ יושר על ישראל?

הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'תרומה' - מחצית השקל כנגד שונאי ישראל | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)
מדוע כתוב גם "בית המקדש" וגם "משכן"? מה העניין לעשות כרובים, הרי אסור לעשות פסל? וגם, האם צריך לתת צדקה לכל אחד? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת תרומה • צפו (יהדות)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת תרומה (יהדות)
"כִּי הַמִּשְׁכָּן נִבְנָה, מִכָּל הַטּוֹב שֶׁנִּתְבָּרֵר - מִכָּל אֶחָד מִיִּשְֹרָאֵל". אתה לא יכול להתחמק ולומר: איזה טוב יש בי? שטויות - 'בקטנה'! איחוד הטוב של כולנו - יבנה את בית המקדש! | מאמר על פרשת השבוע - פרשת תרומה מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
פרשת
השבוע – תרומה, אנו עוסקים בתרומתם של
בני ישראל לבניית משכן העדות |
התרומה צריכה להיות עם רגש "מכל
הלב"
אך לא רק |
האם בתרומה פשוטה יש מסירות נפש? וגם פירוש נאה ומתקבל
של מדרש פליאה מוכר ומפורסם

פרשת השבוע,
תרומה,
אנו עוסקים בנדבת בני
ישראל לבניית משכן העדות |
האם תרומה היא משעה
שאוחז במטבע או שמא רק כאשר העני קיבל את
המטבע בידו?
| מרן הגר"ש
וואזנר בעל ‘שבט הלוי’ זצ"ל
דן בכך באריכות בשו"ת
שלו |
ומה התנאי שיש לעשות
טרם ניתן צדקה?
