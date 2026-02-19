הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת תרומה • צפו

שיעור בפרשההרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת תרומה • צפוהרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'תרומה' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 13:37השיעור לפרשת תרומההשיעור לפרשת תרומה10100:00/48:16השיעור לפרשת תרומה פרשת תרומההרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'תרומה' • צפוכיכר השבת|13:38תרומה של שקט וגלים // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תרומה תשפ"ואריה ברונר|07:54 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פרשת תרומה: האם מותר לפרסם מעשי צדקה ברשתות החברתיות? • צפוהרב יעקב סיני|18.02.26קדושה ללא פילטרים: למה כל כך קשה לנו להסתכל אחד לשני בעיניים?הרב אסף רצון|16.02.26ביאור המצוות - כן או לא? | הרב ישראל רידר על פרשת משפטים הרב ישראל רידר|12.02.26
