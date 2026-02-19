ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת תרומה • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'תרומה' - שמחת חודש אדר ובניית המשכן | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 13:36השיעור לפרשת תרומה - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשת תרומה| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:05:11השיעור לפרשת תרומה (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)שמחהפרשת תרומההרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמרחודש אדרהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:תרומה של שקט וגלים // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00פרשת תרומה: האם מותר לפרסם מעשי צדקה ברשתות החברתיות? • צפוהרב יעקב סיני|18.02.26הסטנדאפיסט החרדי: "אל תתפרסם לפני החתונה" | הכנה לקראת חודש אדר כיכר FM|17.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:קדושה ללא פילטרים: למה כל כך קשה לנו להסתכל אחד לשני בעיניים?הרב אסף רצון|16.02.26ביאור המצוות - כן או לא? | הרב ישראל רידר על פרשת משפטים הרב ישראל רידר|12.02.26פרשת משפטים: האם נשים יכולות לחלוק בצוואה בשווה כמו גברים?יגאל גרוס|12.02.26
