המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת תרומה • צפו

מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'תרומה' - שמחת חודש אדר ובניית המשכן | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)

השיעור לפרשת תרומה
השיעור לפרשת תרומה| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד
השיעור לפרשת תרומה (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)

