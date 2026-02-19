יביע אומרמיוחד ל'כיכר': הגאון הרב יגאל כהן בוורט לפרשת 'תרומה' • צפו והתחזקוחבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'תרומה' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (פרשת השבוע)כיכר השבת - צילום: שמעון ברדי| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:48 (צילום: שמעון ברדי)פרשת השבועהרב יגאל כהןיביע אומרפרשת תרומההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:"בגיל 24, הוא ראה פעם ראשונה מראה מול הפנים": מה באמת קורה בחדר ההדרכה?הרב אסף רצון|17.02.26קדושה ללא פילטרים: למה כל כך קשה לנו להסתכל אחד לשני בעיניים?הרב אסף רצון|16.02.26ביאור המצוות - כן או לא? | הרב ישראל רידר על פרשת משפטים הרב ישראל רידר|12.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פרשת משפטים: האם נשים יכולות לחלוק בצוואה בשווה כמו גברים?יגאל גרוס|12.02.26פרשת 'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12.02.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת משפטים • צפוכיכר השבת|12.02.26
