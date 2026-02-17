הרב שמואל אריה אזואלוס - מטפל זוגי ומדריך חתנים, משרטט תמונת מצב מדאיגה אך מלאת תקווה על עולם השידוכים המודרני. בשיחה גלויה הוא מסביר מדוע בחורי ישיבה מצוינים מתקשים לבנות זהות ברורה, איך נוצר הפער מול בנות הסמינר ומהו הכלי החשוב ביותר שכל בחור חייב לאמץ לפני שהוא נכנס מתחת לחופה.

הארה מפרשת השבוע - על ארון הברית נאמר "מבית ומחוץ תצפנו", וחז"ל לומדים מכך שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. מדוע הדרישה להיות אדם ישר מופנית דווקא לתלמידי חכמים?

איזי במשפחה - הרב משה רבי על ההכנה הנדרשת מסבא וסבתא לפני ביקור הנכדים?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - האם להחמיא למישהו גם כשאתם ממש לא חושבים ככה, או לומר את האמת 'בפנים'?

קדושה ללא פילטרים: למה כל כך קשה לנו להסתכל אחד לשני בעיניים? הרב אסף רצון | 16.02.26

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על אדם, שמרוב שהתרגל לקחת הלוואות, הוא כבר עושה זאת ללא נקיפות מצפון...

פרק חדש של חיים באיז"י - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג