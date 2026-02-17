כיכר השבת
"בגיל 24, הוא ראה בפעם ראשונה מראה מול הפנים": מה באמת קורה בחדר ההדרכה?

הרב שמואל אריה אזואלוס, מטפל זוגי ומדריך חתנים, משרטט תמונת מצב מדאיגה, אך גם מלאת תקווה, על עולם השידוכים המודרני|מדוע הדרישה לאמת, להיות 'תוכו כברו', מופנית רק כלפי תלמידי חכמים? הארה מהפרשה | הרב משה רבי על התארגנות נבונה של סבא וסבתא לביקור הנכדים | להחמיא או לשקר? מה עושים כשלא רוצים להעליב | כלכלת המשפחה - האדם שכבר לא 'מפחד' לקחת הלוואה | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

הרב שמואל אריה אזואלוס - מטפל זוגי ומדריך חתנים, משרטט תמונת מצב מדאיגה אך מלאת תקווה על עולם השידוכים המודרני. בשיחה גלויה הוא מסביר מדוע בחורי ישיבה מצוינים מתקשים לבנות זהות ברורה, איך נוצר הפער מול בנות הסמינר ומהו הכלי החשוב ביותר שכל בחור חייב לאמץ לפני שהוא נכנס מתחת לחופה.

הארה מ - על ארון הברית נאמר "מבית ומחוץ תצפנו", וחז"ל לומדים מכך שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. מדוע הדרישה להיות אדם ישר מופנית דווקא לתלמידי חכמים?

איזי במשפחה - הרב משה רבי על ההכנה הנדרשת מסבא וסבתא לפני ביקור הנכדים?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - האם להחמיא למישהו גם כשאתם ממש לא חושבים ככה, או לומר את האמת 'בפנים'?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על אדם, שמרוב שהתרגל לקחת הלוואות, הוא כבר עושה זאת ללא נקיפות מצפון...

פרק חדש של  - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

