המומחה לכאבים, ניסים אשכנזי, חושף כיצד הכאב הכרוני הוא למעשה מסר על עומס נפשי שהמוח משתמש בו כדי לומר לאדם "תתעורר"|"נוּ, קדימה, תגיד דבר תורה" - האם גם אתם מלחיצים את החתן החדש שלכם?|מה הקשר בין השמות "מנשה ואפרים" לשמו של "יוסף" | מה עושים כשרוצים לבקש סליחה, אבל המילים לא יוצאות|כלכלת המשפחה - רוצים או צריכים? |כל התשובות בפרק החדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
תאוריות כלכליות יש לרוב אך שמגיעים ל'חיי המעשה' הדברים קורים אחרת, איך מחנכים את הילדים לצרכנות נבונה? והאם חינוך מגיל צעיר עוזר? הרי בסוף כל רעיון, או כל שיטה חינוכית יש ילד שיושב על ריצפת הסופר וצורח כי לא קנו לא ממתק. מה עושים אז? איך לא יוצאים מהכלים? השיטות המעשיות.
כולנו תרים ומחפשים אחר פתרונות למצב כלכלי כזה או אחר, לא מעט פעמים הפתרונות נמצאים בהישג יד, אך אנחנו לא משיגים אותם, כתוצאה מהתנגדות פנימית הקיימת בתוכינו, ההתנגדות דוחה את אימוץ הפתרון. צבי סילבר - מומחה לכלכלת משפחה מלמד אתכם איך משנים התנהלות כלכלית, ועוברים ממנוס לפלוס.
המחירים עולים, אנחנו משלמים יותר אבל מרוויחים פחות, ועדיין אנחנו מאמינים שמצבינו הכלכלי יהיה טוב יותר. זה טוב לבריאות אך האם זה טוב לפרנסה? ואיך אופטימיות היתר שלנו מובילה אותנו לשקוע בקרקעיתו החמימה של האוברדפט? באו ללמוד איך להישאר אופטימיים בלי להפוך לפושטי יד.