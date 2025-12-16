כיכר השבת
למה כואב לי?

"כואב לך בגוף? תתעורר!" | המומחה לכאבים בהסבר מרתק על החיים תחת לחץ

המומחה לכאבים, ניסים אשכנזי, חושף כיצד הכאב הכרוני הוא למעשה מסר על עומס נפשי שהמוח משתמש בו כדי לומר לאדם "תתעורר"|"נוּ, קדימה, תגיד דבר תורה" - האם גם אתם מלחיצים את החתן החדש שלכם?|מה הקשר בין השמות "מנשה ואפרים" לשמו של "יוסף" | מה עושים כשרוצים לבקש סליחה, אבל המילים לא יוצאות|כלכלת המשפחה - רוצים או צריכים? |כל התשובות בפרק החדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

ניסים אשכנזי - פסיכותרפיסט קליני ומומחה לכאבים פיזיים ונפשיים, מדבר על כאב כרוני ועל הקשר שלו למצב הנפשי. אשכנזי מסביר כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מכאבים כרוניים, ומדגיש את ההבדל בין כאב אקוטי שמשמש כמנגנון הגנה גופני חיובי - לבין כאב כרוני, הנובע בדר"כ מעומס רגשי. כמו כן הוא מדגיש כי שיטת הטיפול הנכונה מטפלת בכאב הכרוני באמצעות למידה מחדש של המוח, ומסירה ספקות לגבי הסיבה המבנית של הכאב, כדי להתמקד במקורו הרגשי.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על ה"חם" / ה"שווער", שלפעמים מלחיץ קצת את החתן החדש שהגיע למשפחה. הרב רבי נותן לנו כללי "עשה" ו"לא תעשה" הן לחתן והן לחמיו, כדי שהשלום ישרור בין כולם.

הארה מ - מדוע בחר יוסף דווקא את השמות "מנשה ואפרים" לבניו, ואיך זה קשור לטעמים שנתנה אמו, רחל, כשהיא קראה לו בשם "יוסף". צפן בחידושו של ה"שם משמואל".

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשפגענו במישהו, ואנחנו מאוד רוצים לבקש סליחה, אבל ברגע האמת, המילים מסרבות לצאת?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר חוזרת. והפעם על זוג שהחליטו לחסוך, אבל גם להוציא "בלי חשבון". האם זה אפשרי?

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

