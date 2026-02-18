תלמיד בבית ספר יסודי ביבנה זרק כיסאות אתמול במוסד החינוכי. את אחד הכיסאות זרק לעבר מורה ופגע בה בעוצמה. היא פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה.

לפי הדיווח היום (רביעי) ב-N12, הסתדרות המורים הודיעה בעקבות התקרית החמורה והחריגה על השבתת הלימודים בבית הספר. לפי שעה לא ברור כמה זמן תמשך השביתה.

המורה עדיין מאושפזת ובינתיים, לפי הדיווח, מצבה משתפר. עוד דווח כי במהלך התקרית זרק אותו תלמיד כיסא נוסף - מהקומה השלישית.

לפי הורים בבית הספר לא מדובר בתקרית בודדה. לפי הדיווח, ההורים טוענים כי ישנה גם אלימות מצד אנשי צוות כלפי תלמידים לצד אלימות בין תלמידים ושל תלמידים כלפי אנשי צוות.

אחת האימהות לילדה בבית הספר צוטטה ב-N12 אומרת כי היא חוששת ללכת לבית הספר וחוששת לשלוח את הילדים לבית הספר. "אנחנו בחרדות", היא אמרה.

משרד החינוך מסר: "האירוע החריג והחמור שאירע בבית הספר מטופל ומלווה בצמידות על ידי הפיקוח המחוזי, גורמי המקצוע במשרד ובשיתוף עיריית יבנה, תוך נקיטת צעדים חינוכיים ומשמעתיים. במקביל, המחוז מקיים שיח עם הקהילה הבית-ספרית ופועל להשבה מהירה של הלמידה לשגרה חינוכית. מפאת צנעת הפרט ולמען שלמות התהליך, לא ניתן להרחיב מעבר לכך בתקשורת".