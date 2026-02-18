כיכר השבת
אירוע חריג ואלים

הלימודים בבית הספר נעצרו: תלמיד זרק כיסא, המורה פונתה מחוסרת הכרה

מוסד חינוכי ביבנה הושבת בהחלטת ארגון המורים לאחר אירוע חריג ואלים שבו תלמיד השליך כיסא לעבר מורה ופגע בה בעוצמה | המורה פונתה מחוסרת הכרה לבית חולים, ובינתיים מצבה השתפר (בארץ)

2תגובות
כיתה בבית ספר. אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

תלמיד בבית ספר יסודי ביבנה זרק כיסאות אתמול במוסד החינוכי. את אחד הכיסאות זרק לעבר מורה ופגע בה בעוצמה. היא פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה.

לפי הדיווח היום (רביעי) ב-N12, הסתדרות המורים הודיעה בעקבות התקרית החמורה והחריגה על השבתת הלימודים בבית הספר. לפי שעה לא ברור כמה זמן תמשך השביתה.

המורה עדיין מאושפזת ובינתיים, לפי הדיווח, מצבה משתפר. עוד דווח כי במהלך התקרית זרק אותו תלמיד כיסא נוסף - מהקומה השלישית.

לפי הורים בבית הספר לא מדובר בתקרית בודדה. לפי הדיווח, ההורים טוענים כי ישנה גם אלימות מצד אנשי צוות כלפי תלמידים לצד אלימות בין תלמידים ושל תלמידים כלפי אנשי צוות.

אחת האימהות לילדה בבית הספר צוטטה ב-N12 אומרת כי היא חוששת ללכת לבית הספר וחוששת לשלוח את הילדים לבית הספר. "אנחנו בחרדות", היא אמרה.

משרד החינוך מסר: "האירוע החריג והחמור שאירע בבית הספר מטופל ומלווה בצמידות על ידי הפיקוח המחוזי, גורמי המקצוע במשרד ובשיתוף עיריית יבנה, תוך נקיטת צעדים חינוכיים ומשמעתיים. במקביל, המחוז מקיים שיח עם הקהילה הבית-ספרית ופועל להשבה מהירה של הלמידה לשגרה חינוכית. מפאת צנעת הפרט ולמען שלמות התהליך, לא ניתן להרחיב מעבר לכך בתקשורת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זאת התוצאה כשמשרד החינוך מפחד מהורים ולא שומע להמלצת הצוות וההנהלה בבתי הספר
אא
1
מה אם ליב”ה
יעקי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר