בראש קהל עם קודש מול אבני הכותל: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד תפילה מרטיט בסיום ימי השובבי"ם כמנהגו בקודש מדי שנה עם סיום ימי השובבי"ם המסוגלים, הגיע בליל שישי האחרון האדמו"ר מנדבורנה ירושלים אל רחבת הכותל המערבי, שם העתיר בראש קהל עם קודש לישועת הכלל והפרט תוך שהוא עובר לפני התיבה באמירת כל ספר התהילים מתחילה ועד סוף (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:30