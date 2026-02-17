כיכר השבת
מזמור שיר חנוכת הבית

פתיחת השערים במונסי | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בירך את עסקני החסידות

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג האציל השבוע את ברכתו לעסקני קרן הבניין החדש של בית המדרש צאנז קלויזנבורג בשכונת בייטס במונסי, לרגל פתיחת השערים של בניין בית המדרש החדש (חסידים)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם העסקנים (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מזל טוב

|

מצדיקי הרבים

|

באטע עד אור הבוקר

|

מליל שישי ועד הקידוש

|

אכסניה של תורה

|

בצל המנהיג הגדול

|

כולם נהרו

||
6

דבר נאה ומתקבל

|

בהשתתפות תלמידי זקינו

|

ריקודין קדישין ותהלוכה

|

33 שנים של צלקת

||
20

קַדֶּשׁ לִי כׇל בְּכוֹר

|

שמחה בווילאמסבורג

|

טפחיים מעל הקרקע

||
6

התעלות והתרוממות

||
3

בעקבות ההצלחה הכבירה

|

בעיר התורה בהרי יהודה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר