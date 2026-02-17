מזמור שיר חנוכת הבית פתיחת השערים במונסי | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בירך את עסקני החסידות האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג האציל השבוע את ברכתו לעסקני קרן הבניין החדש של בית המדרש צאנז קלויזנבורג בשכונת בייטס במונסי, לרגל פתיחת השערים של בניין בית המדרש החדש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:19