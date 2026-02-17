בשכונת ברכפלד שבמודיעין עילית, נערכה בבית המדרש קרעטשניף שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל שמחת נישואי בת רב הקהילה, הגה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, בן האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה השתתפו המחותנים הרמים, אישי ציבור לצד בני הקהילה והחסידים, שהתכנסו לחגוג ולשמוח בשמחת בית המלוכה (חסידים)
במונסי נערכה ועידת "מצדיקי", לטובת מוסדות פאפא בעיר | המעמד התקיים בביתו של חבר הקרן, ישראל חיים וועבר | שיא הוועידה נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפאפא, שנשא דברי חיזוק והערכה לתומכים העומדים לימין המוסדות ומחזיקים את עולם התורה | בסיום המעמד עברו המשתתפים לקבלת ברכה והוקרה על שותפותם בביסוס ממלכת התורה במונסי (חסידים)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)
בחצר הקודש סאסוב חתמו את ימי השובבי"ם בסדר לימוד רצוף של שלוש שעות בליל שישי, מסירת מודעה ותקיעת שופר בערב שבת | החסידים צמו עד אחרי חצות היום של ערב שב"ק והאדמו"ר המשיך את הצום עד לקידוש בליל שבת • צפו בתיעוד וסיקור (חסידים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
לקראת סיום ימי השובבי"ם, התכנסו כאלף תלמידי כיתות ההכנה לישיבה קטנה של חסידות סאטמר למעמד חיזוק בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית יואל | התלמידים זכו לשמוע שיחת קודש והדרכה מפי האדמו"ר מסאטמר, ולהתפלל מנחה בצל קודשו | לקראת חזרתם למעונם, זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבלת מטבע קודש לברכה (חסידים)
קהל רב מכל גווני הקשת מהעיר אשדוד, אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר, נהרו במוצאי שבת האחרון להשתתף בשמחת הבר מצווה לבנו יחידו של האדמו"ר מנעשכיז | השמחה הגדולה נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול 'קדושת מרדכי' נעשכיז | למחרת ביום ראשון, הניח האדמו"ר ברוב רגש תפילין על ראש בנו חתן המצוות (חסידים)
בקריית יואל נחגגה שבוע שעבר שמחת האירוסין לנכדו של האדמו"ר מסאטמר, החתן, בן לחתנו הגה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא, בן האדמו"ר מדושינסקיא .הכלה, בת הרב יחזקאל דוד זינגר, בן הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר מאלכסנדר, וחתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים, נכד האדמו"ר מטשענסקאוויץ פאקשעוויץ | השמחה נערכה בהשתתפות בני המשפחה הקרובה, כשהאדמו"ר מסאטמר מפגין בכך דוגמה אישית ביישום התקנות שהוא עצמו דורש תמידין כסדרן מכלל חסידיו לצמצם בהוצאות השמחות (חסידים)
בחצר הקודש שבט הלוי ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של בעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל | בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר משבט הלוי ערך את השלחן הטהור, בשילוב ועידת 'עבותות אהבה' לטובת מוסדותיו הקדושים | בועידה נטלו חלק ידידי המוסדות וכן תלמידי מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה ברמת ויז'ניץ בחיפה שמחת הכנסת ספר תורה, נדבת לבו הטוב של הרה"ח ר' נפתלי קליין משב"ק האדמו"ר, לע"נ הוריו ורעייתו ע"ה • האדמו"ר פיאר את המעמד לכל אורכו • דמעות של התרגשות (חסידים)
היום מציינים את יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת לאה אסתר הגר ע"ה, אשת חבר בזיווג ראשון של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | חסידי ויז'ניץ נחשפו לסיפור שמרעיד את הלבבות, סגירת מעגל מטלטלת משיחת טלפון שהגיעה מחו"ל וחשפה את הרגעים הכואבים מליל ההסתלקות לפני 33 שנים | הסיפור המצמרר (חסידים)
באולם מקומי בבורו פארק, בקרב בני המשפחה, נחגגה שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45, בן לנכדו הרב שלמה אלטר ברוך טווערסקי, חתן בנו הרה״צ ר' יוסף אונגר, ראש הישיבה קטנה של החסידות, חתן הגה"צ ר' שמעי' לב, נשיא מוסדות תפארת אליעזר. ובן הרה"ג ר' אלכסנדר שמואל טווערסקי, בן הרה"צ ר' אהרן טווערסקי, נכד כ"ק מרן ה'קדושת ציון' זצוק"ל
שמחה גדולה בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, השבת נחגגה בהתרוממות שמחת אפריון לבנו של האדמו"ר. מדובר בשמחת נישואין ראשונה הנערכת בחצר מאז עלותו של האדמו"ר על כס ההנהגה, ועל כן השמחה הייתה רבה | במוצאי השבת נחגגה שמחת ה"פארשפיל" בהשתתפות המון חוגג, אשר הנעימו את השמחה בשירה וריקודים בקול רינה ותודה (חסידים)
מאות אברכי כוללי העיון של חסידות בעלזא התכנסו למעמד "מפנינים יקרה" לרגל סיום הלכות 'בשר וחלב' ו'תערובת' | האדמו"ר מבעלזא נשא את המשא המרכזי ורקד במשך דקות ארוכות עם חברי הבד"ץ | נכדו של האדמו"ר, הרה"ג אברהם סאפרין נאם, וקרא לאברכים: "אתם שבט לוי, קודש הקדשים של בעלזא" | סיקור ענק (חסידים)
מאות חסידי זוטשקא שהו השבת במרכז החסידות בבני ברק, לחסות בצל האדמו"ר מתוך דבקות עילאית וכיסופין, לרגל הילולת האדמו"ר זצ"ל, ולרגל סיום ימי השובבי"ם| האדמו"ר מזוטשקא עורר את הקהל בשיחות התחזקות לקראת נעילת ימי הרצון | האחים האדמו"רים ערכו את השולחנות במהלך השבת יחדיו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
התנופה התורנית בשיכון ויז'ניץ בבני ברק נמשכת, לאחר ההצלחה של כולל "חוק לישראל" הוותיק, הוקמה מסגרת מקבילה המיועדת לאברכים הצעירים | ראש הכולל הוותיק הרה"ג ר' חיים משה דסקל נשא משא חיזוק על חשיבות ההתמדה ועמד בדבריו על חשיבות הקביעות בשעת הלימוד| הרב יקותיאל צבי שטרן מונה לעמוד בראשות הכולל החדש שיהווה מוקד לתורה בשעות הלילה בלב הקריה (חסידים)
במעמד הוד נחגג בשבוע שעבר בעיר ביתר סיום המסכתות בבא מציעא, גיטין, קידושין ומכות, שנלמדו בהיכל ישיבת ביאלה ב"ב השוכנת בעיר | האדמו"ר מביאלה בני ברק הופיע בהדרו במעמד האדיר לצד רבני העיר | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
