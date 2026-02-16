דבר נאה ומתקבל
נאה דורש ונאה מקיים: שמחת אירוסין לנכד האדמו"ר מסאטמר – באולם קטן בקריית יואל
בקריית יואל נחגגה שבוע שעבר שמחת האירוסין לנכדו של האדמו"ר מסאטמר, החתן, בן לחתנו הגה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא, בן האדמו"ר מדושינסקיא .הכלה, בת הרב יחזקאל דוד זינגר, בן הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר מאלכסנדר, וחתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים, נכד האדמו"ר מטשענסקאוויץ פאקשעוויץ | השמחה נערכה בהשתתפות בני המשפחה הקרובה, כשהאדמו"ר מסאטמר מפגין בכך דוגמה אישית ביישום התקנות שהוא עצמו דורש תמידין כסדרן מכלל חסידיו לצמצם בהוצאות השמחות (חסידים)
