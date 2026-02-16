שני צלבי קרס וכתובות אנטישמיות הקוראות לאלימות התגלו היום (שני) על פסל הרפובליקה בלב פריז.

בין היתר נכתבו באותיות ירוקות על שולי המוניומנט המרכזי המילים "מוות לרוטשילד". הכתובות הופיעו במיקום סמלי, בסמוך לכרזה המנציחה את זכרו של אילן חלימי, הצעיר היהודי שנרצח בשנת 2006 לאחר שעונה בידי חוטפיו.

​המשטרה העירונית הגיעה לכיכר הרפובליקה במהלך שעות הצהריים כדי לתעד את הנזק וההשחתה, עליהם דווח לראשונה בכלי התקשורת המקומיים.

לצד המסרים האנטישמיים, רוססו על המבנה גם כתובות המכוונות נגד עבירות פדופיליה וכן הכיתוב "עונש מוות לז'אק לאנג", שר התרבות לשעבר ששמו נקשר בפרשת אפשטיין.

17 מכוניות מעורבות באחת מתאונות המירוץ הגדולות בהיסטוריה | צפו אריה רוזן | 16:28

​על פי נתוני משרד הפנים הצרפתי, האירוע מתרחש בתקופה של רמות שיא בפעילות אנטישמית במדינה. אף שבמהלך שנת 2025 נרשמה ירידה של 16% במספר המקרים בהשוואה לשנה שקדמה לה, עם 1,320 אירועים מדווחים, הנתונים בשלוש השנים האחרונות נותרו הגבוהים ביותר שתועדו אי פעם. עוד עולה מהנתונים כי מעשי השנאה נגד יהודים מהווים כיום 53% מכלל האירועים על רקע דתי בצרפת.

​המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות המקרה הנוכחי בכיכר המרכזית של הבירה.