אמש, הושחתו משרדי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) במרכז הקהילתי שפר שבלוס אנג’לס| באירוע שהוגדר על ידי הארגון כהשחתה אנטישמית קשה ומזעזעת, על שביל הכניסה למבנה, כמו גם על מחסומים סמוכים, רוססו צלבי קרס, אותיות “SS” והמילה "Burn" | בין הציורים נכללו גם מסרים בוטים כגון "Jews ***, BDS” (חדשות, בעולם)
השיח הפוליטי אמנם הפך בשנים האחרונות לבוטה יותר ויותר, אך שוב מתברר שגם בשמאל שדואג להאשים תמיד את הימין - יש אלימות חמורה. הפעם, זה קרה בבית ספר ברמת גן, כשאחד המורים תלה את תמונת נתניהו לצד צלבי קרס וחבל תלייה | הליכוד: נגיש תלונה במשטרה (חדשות)