פינלנד, החברה החדשה בנאט"ו, החלה להסיר בהדרגה צלבי קרס כחולים על רקע לבן שעיטרו את דגלי יחידות חיל האוויר שלה מאז 1918, במטרה למנוע "מבוכה" עם בעלות ברית מערביות ולשפר את האינטגרציה בעקבות ההצטרפות לברית נאט"ו בשנה שעברה.

אף על פי שבמאה ה-20 צלב הקרס נקשר בעיקר לעריצות הנאצית ולקבוצות שנאה, ההיסטוריה של השימוש בו בחיל האוויר הפיני מורכבת יותר, שכן מדובר בסמל עתיק שחיל האוויר הפיני החל להשתמש בו שנים רבות לפני לידת גרמניה הנאצית.

פינלנד אימצה את סמל צלב הקרס ב-1918, זמן קצר לאחר שקיבלה את עצמאותה משלטון האימפריה הרוסית. סמל של צלב קרס כחול על רקע לבן שימש כסמל לאומי על כל מטוסיה מ-1918 ועד 1945, ולאחר המלחמה, הדימוי נותר במשך עשורים על כמה דגלי יחידות של חיל האוויר, קישוטים, וכן על סמלי האקדמיה של חיל האוויר. במשך שנים, חיל האוויר והציבור הפיני התעקשו כי צלבי הקרס ששימשו בפינלנד "אין להם כל קשר לצלב הקרס הנאצי".

עם זאת, נוכחותם של צלבי קרס על כמה דגלי חיל האוויר הפיני עוררה "הרמת גבה" בקרב בעלות ברית בנאט"ו, תיירים וזרים אחרים שזיהו אותם באירועים צבאיים.

טומי בהם, ראש כנף האוויר קרליה החדש, אמר לרשת שידור ממלכתית כי "יכולנו להמשיך עם הדגל הזה, אבל לפעמים יכולים להיווצר מצבים מביכים עם מבקרים זרים. אולי חכם לחיות עם הזמנים".

השינוי מתבצע בהדרגה כבר שנים; לפני מספר שנים, סמל צלב הקרס הוסר בשקט מסמל יחידת פיקוד חיל האוויר. כעת, תוכנית לחידוש דגלי יחידות חיל האוויר הושק בשנית

מטרת התוכנית, לדברי כוחות ההגנה, היא "לעדכן את הסמלים והאמבלמות של הדגלים כדי לשקף טוב יותר את הזהות הנוכחית של חיל האוויר".

על פי מאמר בעיתון היומי "הלסינגין סנומט", הסיבה מאחורי הסרת הסמל השנוי במחלוקת היא התפיסה שצלב הקרס הוא "סמל מביך בהקשרים בינלאומיים". פרופסור טייבו טייוואנן, מומחה לפוליטיקה עולמית באוניברסיטת הלסינקי, ציין כי בעקבות השתלבותה של פינלנד בנאט"ו, קובעי המדיניות החליטו "יש כעת צורך להשתלב יותר עם הכוחות של מדינות כמו גרמניה, הולנד וצרפת – מדינות שבהן צלב הקרס הוא בבירור סמל שלילי".