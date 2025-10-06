כיכר השבת
30 מקרים

תושב חיפה נתפס: ריסס עשרות צלבי קרס על קירות מבנים בעיר ובסביבה

לאחר חקירה ממושכת: גבר בן 53 נעצר בחשד לביצוע יותר מ-30 מעשי השחתה בעלי אופי אנטישמי ברחבי העיר | בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מרחב כרמל במחוז חוף ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בעקבות גל של ריסוסי צלבי קרס על קירות מבנים ורכוש ציבורי ברחבי חיפה.

החקירה החלה במאי 2025, לאחר דיווח ראשון על צלב קרס שרוסס בשכונת שער העלייה. עם הזמן, תועדו למעלה מ־30 מקרים דומים ברחבי העיר.

בשל ריבוי המקרים הוקם צוות חקירה מיוחד ביחידת יל״פ כרמל, שביצע פעולות חקירה נרחבות – בהן איסוף ראיות וניתוח מצלמות אבטחה.

בסופו של דבר הצליחו החוקרים לאתר את זהותו של החשוד – תושב חיפה בן 53 – ואף תפסו אותו סמוך לאחד ממקרי הריסוס.

החשוד נעצר ונחקר במשרדי יל״פ כרמל, ובסיומה של החקירה נכלא. הודיעה כי בהתאם לממצאים תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה מעשים בעלי סממנים אנטישמיים ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיפגע ברכוש ציבורי ובערכים סמליים של מדינת ישראל", נמסר מדוברות המשטרה.

