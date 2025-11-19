המתנה המקורית של איתן מור לטראמפ: "מקווה שתשחק עם הנכדים"

שורד השבי איתן מור, שחזר משבי חמאס בעזה בערב שמחת תורה האחרון, אחרי שנתיים בדיוק בשבי, צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן.

הערב (רביעי) נחשף כי הוא צפוי להביא לו במתנה סביבון בשם אביו ד"ר צביקה מור ומשפחות פורום תקווה. בנוסף יגיש לו מכתב ויודה לו על עזרתו הגדולה בהשבת כל החטופים החיים ביום אחד וחזרתם של החללים לקבורה למעט שלושה שעדיין בעזה.

במכתב המצורף לסביבון כתב אביו של איתן מור מדוע בחרו להעניק דווקא סביבון: "לכבוד הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, כאביו של איתן מור ובשם פורום תקווה של משפחות החטופים, ברצוני להביע את תודתנו העמוקה ביותר על מנהיגותך הבלתי מתפשרת ותמיכתך בהשבת יקירינו הביתה.

"ילדינו היו בין החטופים שהוחזקו בעזה במשך 738 ימים בלתי נגמרים. מטרת פורום תקווה - להבטיח את שחרורם מבלי להיכנע לחמאס - הושגה הודות לנחישותך להשיג את שחרורם באמצעות כוח".

הוא המשך: "במסורת שלנו כתוב "ואברכה מברכיך ומקללך אאור". מעשיך גילמו את האמת הנצחית הזו. ברגע שבו נדרש אומץ, בחרת בכוח. כאשר היה צורך בבהירות, הצעת נחישות וכאשר משפחות כמו שלי היו נואשות לתקווה, עזרת להגשים אותה.

"כאות להערכתנו, משפחתי ואני מבקשים להגיש לך סביבון של חנוכה. חפץ פשוט זה נושא בתוכו את הניצחון המכבי העתיק בארץ ישראל, כאשר האור ניצח את החושך והאמונה התגברה על הפחד".

עוד כתב: "כאב לאב, אני מקווה שתסובב את הסביבון הזה עם נכדיך, ותשתף איתם את שמחת המשפחה, את האהבה המועברת מדור לדור, ואת התזכורת שהניצחונות הגדולים ביותר שלנו, עתיקים וחדשים, מושגים דרך כוח התקווה לעתיד ילדינו. סביבון זה הוא סמל להמשכיות, לאור, ולתפקיד ההיסטורי שמילאת בתמיכה בישראל ובכוחה של ארצות הברית בתקופתנו.