כתב אישום הוגש נגד שני קטינים תושבי חיפה, לאחר שהואשמו בהצתת המוסד החינוכי "בית מילר" ברחוב שושנת הכרמל בעיר הצפונית. 'כיכר השבת' עם תיעוד מרגעי ההצתה - כפי שנלכד במצלמות האבטחה.

האירוע התרחש לפני כשבוע וחצי, ובעקבותיו פתחה תחנת חיפה במרחב כרמל במשטרת ישראל בחקירת האירוע.

מחומר החקירה עלה כי שני הקטינים, תושבי חיפה כאמור, פעלו לאחר תכנון מוקדם, נכנסו והציתו את המבנה. הם עשו זאת, על פי החשד, על רקע סכסוך עם מדריך שעבד במקום.

השריפה גרמה לנזק כבד המוערך בעשרות אלפי שקלים ולפגיעה משמעותית בשירות שניתן לציבור במקום.

במסגרת חקירה מקצועית של צוות חוקרי זירה טכנולוגית חיפה ובשיתוף פעולה הדוק עם מחלק הנוער בתחנת חיפה, הצליחו החוקרים לאתר את זהות החשודים ולעצור אותם.

מעצרם הוארך מעת לעת, והיום, לאחר מיצוי כלל פעולות החקירה, גובשה תשתית ראייתית מוצקה שאפשרה להגיש נגדם כתב אישום על ידי הפרקליטות ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל אירוע של פגיעה במבני ציבור ובביטחון התושבים, ותעמיד לדין כל מי שינסה לסכן את שלום הציבור", נמסר מהמשטרה.