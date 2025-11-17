על התבטאויותיו הקשות של ראש העיר ניו יורק הנבחר זהוראן ממדאני כנגד מדינת ישראל נכתב רבות במהלך הקמפיין הסוער שנערך בעיר הגדולה בחודשים האחרונים. אם היו מי שהסבירו אותן כהתבטאויות נגד הציונות ולא כנגד יהודים, הצצה לדברים שכתב אחד ממקורביו עלול לשנות את התמונה.

הניו יורק פוסט פרסם הלילה תחקיר שבו נחשף כי אחד ממקורביו של ממדני, מי שנטל חלק משמעותי בקמפיין שלו, ניסח פוסטים מלאי שנאה ונוטפי אנטישמיות נגד יהודים.

כך בין היתר פורט בתחקיר כי חסן צ'אודרי, מי שמתיימר להיות מנהל פוליטי בצוות המעבר של ממדאני, השתמש במילה "יהודי" כקללה וגם שיבח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינגאד שאמר שישראל היא "סרטון שבקרוב יעלם", ואמר כי הוא חסר פחד.

צ'אודרי כינה את ישראל בעברו כ"אומה ברברית" או כ"מדינה עקובה מדם". את חלק מהדברים כתב לפני שנים, בהיותו נער כבן 18.

בעקבות הדברים התנצל 'צאודרי ואמר כי אינם משקפים את דעותיו הנוכחיות או את מי שהוא היום. לדבריו, בתגובה לניו יורק פוסט, "אלה התבטאויות מלפני יותר מעשור ואינן תואמות עם האופן שבו אני רואה את העולם כיום".

בסביבתו של ראש העיר הנבחר ממדאני גינו גם כן את הדברים. הם הכחישו את היותו מנהל בצוות המעבר ואמרו כי הדברים שכתב בפוסטים מלפני יותר מעשור אינן משקפות את עמדותיו של ממדאני. יחד עם זאת, לא התייחסה הדוברת מטעם ממדאני לאפשרות שצ'אודרי יפוטר מתפקידו בשל הדברים שכתב.

היום מבקר בישראל ראש העיר ניו יורק היוצא, אריק אדמס. הוא נפגש היום עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. במהלך הפגישה הודה לו הרצוג על ידידותו רבת-השנים עם ישראל ועם הקהילה היהודית ואמר: "אתה חבר יקר וקרוב של מדינת ישראל ושל העם היהודי. לעולם לא נשכח את דבריך המרגשים, ואת הסולידריות שגילית בשבעה באוקטובר ולאחר מכן. לעולם לא אשכח, באופן אישי, את ביקורך ההיסטורי בימים הראשונים של המלחמה ביקור שנועד לתמוך בנו, ולהפגין כוח וביטחון. תרומתך לקשרים בין מדינת ישראל לבין העיר ניו יורק היא עצומה".

עוד הוסיף הנשיא: "עשית נפלאות בעיר ניו יורק, ותמיד הערכתי את האופן המכובד שבו הנהגת אותה. לעולם לא אשכח את ביקורי איתך בעיר - זה היה רגע מרגש מאוד. והעובדה שאתה כאן עכשיו משמעותית מאוד עבורנו. כידוע לך, אנו מודאגים מהמצב לאחר הבחירות לראשות העיר בניו יורק. לכן אני מודה לך על ידידותך ועל הסולידריות שהפגנת לאורך השנים, ומאחל לך הצלחה רבה בכל מעשייך".

אדמס השיב: "כמו רבים מהעמיתים שלי כאן, אנחנו רוצים להעביר מסר ברור: 49% מתושבי ניו יורק הבהירו שהם אינם מקבלים את הפילוסופיה האנטי-ישראלית. אנחנו עדיין רואים בישראל בעלת ברית וידידה. אני מגיע היום, כשאני עוזב את תפקידי, כדי להבהיר שלא אעזוב את המחויבות שלי לישראל ולעם היהודי ברחבי העולם. תרומתכם דרך חדשנות ודרך טכנולוגיה משפיעה על איכות החיים בכל רחבי העולם.

"אנחנו לא מתכחשים לכך שיש עלייה באנטישמיות ברחבי העולם, וגם חלק מהדברים שנשמעים מניו יורק הם דברים שלא נכחיש. ואני חושב שעכשיו אנחנו זקוקים לבהירות, בהירות במסר ואני אדגיש את המסר הזה במאבק בשנאה בכל מקום שבו היא תופיע".

הנשיא הדגיש ואמר: ״זהו מסר חשוב - אחרי כל השנאה, השקרים, והדיבה שמגיעים מכל שכבות החברה ברחבי העולם, בארה"ב ובניו יורק - זה מטריד אותי מאוד, כי זהו שחזור של אותה שנאה עתיקה - השנאה הוותיקה ביותר בהיסטוריה האנושית - נגד יהודים. לפני חמישים שנה בדיוק, אבי עמד בעצרת הכללית של האו״ם וקרע את ההחלטה שהשוותה בין ציונות לגזענות החלטה שבוטלה מאוחר יותר. חשבתי שהעולם השתנה - לא, המצב מחמיר. לכן אנו מעריכים מאוד את הבהירות המוסרית החדה שלך. תודה״.