ילדים נמצאו עם אזיקונים סגורים סביב צוואריהם בחיידר החרדי

האזיקון אחרי שהוסר מצוואר אחד הילדים ( צילום: צוות הצלה )

לפנות שני ילדים כבני 4 נמצאו היום (ראשון) בשעת בוקר כשהם אזוקים באופן חריג עם אזיקונים סביב צוואריהם במוסד חינוכי ברחוב האדמו"ר משטפנשט ברמת בית שמש.

חובש 'צוות הצלה' יצחק קליין שהגיע ראשון למקום תוך זמן קצר מאוד, הבחין בשני ילדים כבני 4 עם אזיקונים סגורים מסביב לצוואר וחוסם את קנה הנשימה. הוא חתך מייד את האזיקונים באמצעות ציוד ייעודי וכך בחסדי שמים הילדים חזרו לנשום באופן תקין. מוקדם יותר היום קרס גג מבנה ארעי בקריה החרדית בבית שמש, בבית ספר חינוך מיוחד שנמצא באיזור החרדי של בית שמש. הגג שקרס הוא של מבנה ארעי ובמקום ישנן לפחות ארבע פצועות. שמחה לפה, יחיאל רוזנברג ואשר יונגרייז חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בקראוון בית ספר שקרס. הענקנו בזירה טיפול רפואי לילדה בת 9 שנחבלה בראשה באורח בינוני ול3 בנות שנפצעו באורח קל". בתוך הרכב שהתהפך ועלה באש התגלה הנהג שנהרג | תיעוד מהזירה הקשה קובי רוזן | 07:43 לא נזהר: היד נלכדה במכונת בשר בחנות שווארמה, פונה במצב קשה מישאל לוי | 13:32 מוישי הורביץ חובש ונהג האמבולנס של איחוד הצלה הוסיף: ״הענקתי טיפול רפואי ופיניתי לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 40 שנפצע קל לאחר ששהה במבנה שקרס״.

המבנה שקרס ( צילום: איחוד הצלה )

הגג שקרס ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים דודי ארנסטר ואברומי שפריי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו המולה גדולה, הכווינו אותנו לעבר חצר מוסד חינוכי, שם היו מספר ילדים ואנשי צוות עם חבלות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה ממבנה כיתת לימודים שקרס. יחד עם כוחות גדולים של חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א וצוות הצלה הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות לילדה בת 9 עם חבלות בראש ובגפיים במצב בינוני, ול-3 ילדות כבנות 11 במצב קל, ולשני אנשי צוות של המוסד, נשים כבנות 30 במצב קל. והם פונו על ידי ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד״א להמשך טיפול בחדרי הטראומה בבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים".

במד"א עדכנו על המקרה: "קרוואן שקרס בבית שמש. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם 4 פצועות, בהן: ילדה כבת 9 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-3 פצועות נוספות במצב קל כבנות 11".

פרמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "קיבלנו קריאה על קרוואן שקרס בבית שמש, בהתחלה דווח לנו על מספר לכודים שקוראים לעזרה ומצבם לא ידוע. יצאנו למקום בכוחות גדולים שכללו ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ורכבי תגובה מידית של מד"א. כשהגענו למקום חילצו אלינו 4 ילדות, אחד מהילדות נפצעה באורך בינוני בראשה, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום פינו 3 ילדות שנפצעו במצב קל לבתי החולים. האירוע הזה ממש נס, זה היה יכול להיסתיים בטרגדיה."