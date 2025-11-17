פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד צעיר בשם יוסף חיים, בן 31 מגבעת שמואל ליד בני ברק, שתקף באכזריות תוך ביצוע שוד ללא סיבה, אדם שלא הכיר.

מכתב האישום, שהוגש אתמול יום ראשון על ידי עו"ד ספיר אזולאי ברון מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי לפני מעט יותר מחודש, ביום 25.10.25 בשעות הבוקר, המתין המתלונן ברכבו למכרתו, מחוץ לבניין בגבעת שמואל.

בשלב מסוים היא יצאה מהבניין ולידה צעד בן ה-30. הלה לפי האישום פתח לפתע את דלת הרכב, האשים את המתלונן בגניבת כסף, אז התנפל עליו, הכה אותו באגרופים, ומשך אותו בכוח מהרכב.

גם כאשר נפל המתלונן לקרקע, שלף הנאשם סכין, המשיך לתקוף אותו בכל חלקי גופו ופצע את ידו. לאחר מכן, לקח את תיקו של המתלונן שהכיל מזומן בסכום של כ- 8,500 ₪ ונמלט מהמקום.

כתוצאה ממעשיו של הנאשם, נגרמו למתלונן חבלות ופציעות. בין היטר נחבל בראשו ונחתך שני חתכים בידו השמאלית. הוא פונה לבית החולים תל השומר לקבלת טיפול רפואי.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של שוד בנסיבות מחמירות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים, או לחלופין מעצר בפיקוח אלקטרוני, בכפוף לחוות דעת של שירות המבחן.