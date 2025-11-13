טרגדיה נוראה: התנגש בעוצמה במעקה הבטיחות בכביש - ונהרג במקום

תאונת דרכים קטלנית בדרום: רוכב אופנוע כבן 50 נהרג היום (חמישי) בשעות הצהרים בנגב, סמוך לדימונה, לאחר שאיבד שליטה - ופגע בעוצמה רבה במעקה הביטחות. המשטרה חוקרת את האירוע.

זה קרה סמוך לשעה 16:00 אחר הצהרים, בכביש 25 בין צומת דימונה לצומת ערערה בנגב. הרוכב החליק במהלך הנסיעה והתנגש במעקה הביטחות. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"T שהגיעו לזירה, ניסו להציל את חייו אולם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חגי אבוטבול, וליד אלמחדי וקובי דהן חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי רוכב האופנוע החליק במהלך הרכיבה וסבל מפגיעה רב מערכתית. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופנוע עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

פרמדיק מד"א כרמל כהן וחובש מד"א אליוסף אלמלח, סיפרו: "הפצוע היה במרחק רב מן האופנוע שלו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".