כתב אישום הוגש נגד תושב אשדוד, צעיר בן 26, שנחשד בפריצה לדירה באור יום ברחוב מסריק במרכז תל אביב. רגעי הפריצה תועדו במצלמות האבטחה. 'כיכר השבת' מפרסם את התיעוד המפליל.

הפריצה התרחשה ביום שני שעבר. מהחקירה ומכתב האישום עולה כי החשוד פרץ לדירה באמצעות מפתח שנלקח מארון חשמל.

אחרי שנכנס לבית גנב הפורץ מהמקום רכוש הכולל כסף מזומן בסך של כ-10,000 שקלים, שעון יוקרתי, ארנק וכרטיסי אשראי. בתיעוד הוא נראה מחפש רכוש יקר ערך ברחבי הבית ובין היתר פותח ארונות.

אתמול, לאחר מעצרו על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב, ולאחר איסוף הראיות, הוגש נגדו בהליך מהיר כתב אישום בגין עבירות של התפרצות לדירה וגניבה - לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים על ידי יחידת התביעות של מחוז ת"א.

"משטרת ישראל שבה ומדגישה לציבור כי השארת מפתח מחוץ לדלת, מתחת לשטיח, בארון חשמל, באדנית או בכל “מקום מסתור” אחר, מהווה סיכון ממשי לרכוש ולביטחון האישי, ומהווה הזמנה פתוחה לעברייני רכוש", נמסר.

עוד הבהירו כי "גם פתרון שנראה נוח וזמני עלול להוביל לפריצה ולנזק כבד. פורצים מכירים היטב את שיטות ההסתרה הנפוצות ופועלים בהתאם.

"בעת יציאה מהבית, ובפרט בתקופות חופשה והיעדרות ממושכת, יש לוודא כי הדלת נעולה כראוי, שאין מפתח מחוץ לדירה, וכי גורם אחראי כגון שכן או בן משפחה מודע להיעדרות".