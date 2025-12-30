תאונה קטלנית אירעה בצהרי יום ראשון בכביש דלהי-נאיניטאל, סמוך לעיר ראמפור שבמדינת אוטאר פרדש. נהג רכב שטח נהרג במקום לאחר שמשאית עמוסה במטען חציר עודף איבדה את שיווי משקלה והתהפכה ישירות על רכבו.

על פי דיווח המשטרה, הקורבן הוא פיראסאט, בן 54, נהג בשירות מחלקת החשמל. האירוע התרחש בסביבות השעה 16:30, כאשר פיראסאט היה בדרכו חזרה לביתו לאחר שהוריד קצין בתחנת משנה מקומית.

תיעוד ממצלמות אבטחה שהופץ ברשתות החברתיות מראה את רגע האסון: פיראסאט החל בביצוע פנייה בצומת, כאשר משאית שהגיעה מאחור ניסתה לסטות בחדות לעבר המפריד כדי למנוע התנגשות. במהלך התמרון, גלגל המשאית עלה על שפת המדרכה, מה שגרם למטען הכבד להטות את המשאית על צדה ולקרוס על רכב הבולרו.

פעולות החילוץ והשפעה על התנועה עוצמת הפגיעה הייתה קשה. מבצע החילוץ נמשך כ-30 דקות ודרש מעורבות של ארבעה מנופים ושני דחפורים כדי להרים את המשאית ולחשוף את גופת הנהג, שסבל מפגיעות קטלניות בראשו ובעמוד השדרה. כתוצאה מהתאונה, נחסם הכביש המהיר למשך כשלוש שעות, ונוצרו עומסי תנועה כבדים שהשתרכו לאורך שני קילומטרים.

חקירת המשטרה ותגובות נהג המשאית נמלט מהזירה מיד לאחר ההתהפכות, והמשטרה פתחה במצוד נרחב לאיתורו. המשאית הועברה לתחנת המשטרה המקומית וגופתו של פיראסאט נשלחה לנתיחה שלאחר המוות.

הסרטון הוויראלי עורר זעם רב בקרב הציבור בהודו. גולשים רבים ברשתות החברתיות הצביעו על הכשלים שהובילו לטרגדיה, ביניהם נהיגה במהירות מופרזת, עומס יתר של משאיות וחוסר אכיפה של חוקי התנועה בתוך גבולות העיר.