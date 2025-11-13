רגעים של בהלה: אישה, כנראה מעוררת בנפשה, חטפה תינוק יהודי מידי אימו ונמלטה מהמקום בריצה. בהמשך הפילה את הילד ורצה לכיוון הים.

התקרית החריגה והחמורה התרחשה אתמול, יום רביעי, בשעות אחר הצהרים שעון מקומי, במיאמי ביץ' שבפלורידה - אזור שבו מתגוררות אלפי משפחות יהודיות.

לפי דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים, אימו של התינוק ישבה לצד חברותיה היהודיות בעיר החוף. האישה התקרבה אליהן ולפתע שלפה את התינוק מאימו והחלה כאמור לרוץ.

קבוצת האימהות וכן לפחות עובר אורח אחד, שהבחין בהתרחשות, מיהרו לרדוף אחרי החוטפת. במקביל דיווח בהול הועבר למשטרה המקומית, שהגיעו לזירה במהירות.

בינתיים האישה החוטפת, שנראתה במצוקה נפשית, המשיכה לרוץ עם התינוק. כששמעה את הסירנות והבינה ששוטרים מתקרבים הפילה את התינוק על הארץ והמשיכה לרוץ.

היא רצה, הפעם לבדה, אל תוך המים ונכנס לים. בהמשך נתפסה והועברה לבית חולים לבדיקה פסיכיאטרית. שלומו של התינוק טוב.

הרשויות אומרים כי החשודה ככל הנראה פעלה לבדה וכי לא ידוע על קשר קודם שהיה בינה ובין האימה. יחד עם זאת המשטרה לא פרסמה את זהות החשודה.