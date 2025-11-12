מהומה: הח"כית הערבית הגיבה לפרשת הפצ"רית, גוטליב נעמדה מולה

מהומה פרצה היום (רביעי) במליאת הכנסת בירושלים, בזמן נאומה של חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן מחד"ש-תע"ל. היא נשאה דברים במסגרת הצעת החוק שלה האוסר על "עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל" בבתי הכלא.

במהלך דבריה התייחסה לסערת הסרטון משדה תימן, ובעקבותיו סערת הפצ"רית. היא הטיחה בחברי הכנסת: "המדינה הזדעזעה מההדלפה, לא מהמעשה עצמו שנמצא בתוך הסרטונים.

"אי אפשר לכסות את השמש ולהתעלם. אני מדברת על מה שאומר השר עצמו שאחראי על בתי הסוהר, על מדיניות העערבה".

חברת הכנסת טלי גוטליב התפרצה לדבריה והשיבה: "שקרנית, תומכת טרור, שקרנית. אין הרעבה". גוטליב אף התקרבה לדוכן ונעמדה מול חברת הכנסת עד שהורחקה. תומא-סלימאן השיבה לה: "אל תאיימי עליי ותלכי מפה".

סגן יו"ר הכנסת יעקב מרגי שניהל את הישיבה, השיב לחברי כנסת נוספים שהפריעו לחכ"ית הערבית לדבר. "השר יריב לוין יעלה וישיב, חזקה עליו שיאמר ויעמיד אותה על טעותה", אמר.

סלימאן אמרה עוד בדבריה: "מחיאות הכפיים שהתקבלו בהן המואשמים בביצוע ההתעללות המחפירה בעציר בשדה תימן, מעידות על האווירה השוררת ועל ההידרדרות המוסרית שחלה בשנים האחרונות, באשר להכשרה ולהעלמת עין ממה שמתחולל בתוך בתי הסוהר".

היא הוסיפה: "עורך דין ערבי אזרח מדינת ישראל שנאסר, אפילו לא הורשע, אמר בצורה הכי ברורה: בלילה הראשון בכלל לא ישנו, בתא היה חלון ודרכו שמענו בכי וצעקות של עצורים שהוכו על ידי הסוהרים. על זה בדיוק אני מדברת".

בהמשך עלה לדוכן שר המשפטים יריב לוין להשיב לה. הוא הטיח בין היתר: "ביד אחת משמיצה ומשקרת, וביד השנייה נהנית מכל מה שיש למדינת ישראל להציע".