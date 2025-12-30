כיכר השבת
"חיסול ממוקד תדמיתי"

לוחמי כוח מאה משיבים מלחמה: תביעת ענק נגד מערכת המשפט וכלי תקשורת

לוחמי המילואים של "כוח 100" תובעים סכום של 5 מיליון שקלים משורה של נתבעים, בגין הדלפת הסרטון ממתקן "שדה תימן" שנטען כי הוא "מפוברק ומזויף", ובגין ההדלפות המגמתיות נגדם |במוקד התביעה, עומדת הטענה כי הלוחמים היו קורבן ל"עלילת דם" ול"חיסול ממוקד תדמיתי" (בארץ)

לוחמי כוח 100 (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

ארבעה מלוחמי כוח 100 המעורבים בפרשת שדה תימן הגישו היום (שלישי) תביעה אזרחית בסך חמישה מיליון שקלים, בטענה לנזקים חמורים שנגרמו להם בעקבות פרסום והפצת הסרטון שהודלף מחקירת הפרשה.

במסגרת כתב התביעה תובעים הלוחמים את הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, וכן גופים ואנשי תקשורת - חדשות 12, העיתונאי גיא פלג וערוץ כאן 11. הלוחמים טוענים לעילות של פגיעה בפרטיות, לשון הרע והפרת הוראות חוקיות ומשפטיות.

במוקד התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד אפרים דמרי, עומדת הטענה כי הלוחמים היו קורבן ל"עלילת דם" ול"חיסול ממוקד תדמיתי", ששיאו בפרסום סרטון אבטחה בחדשות 12, אשר לטענתם היה "ערוך, מפוברק ומזויף".

בכתב התביעה נטען בחריפות כי הסרטון המדובר הורכב למעשה מ"שני סרטונים שצולמו משני מקומות שונים ובזמנים שונים", וכי הוא אינו אותנטי.

"הסרטון הינו חלק מחומר החקירה האסור להפצה והמוחזק בלעדית ע"י הפרקליטות הצבאית", נכתב. התובעים טוענים כי חדשות 12 וגיא פלג פעלו ברשלנות פושעת כאשר לא בדקו את אמיתות הסרטון, ושידרו אותו עם "קריינות נחרצת" שקבעה כי החיילים ביצעו אונס, עוד בטרם הוכח דבר.

"כל מי ששמע את הנתבע 7, גיא פלג, במהלך הצגת הסרטון, היה חייב להבין שאכן התובעים ביצעו מעשי אונס אכזריים", נכתב בתביעה, המגדירה את האירוע כ"חטא הגדול עד גבול הפשע".

